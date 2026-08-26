कई लोगों के घर में RO Water Purifier का इस्तेमाल होता है तो कई लोग आज भी बाजार से पानी खरीदकर पीते हैं। ऐसे में पानी को स्टोर करने के लिए 20 लीटर वाली पानी की केन इस्तेमाल की जाती है। घरों में पानी भरकर रखने वाली केन को अक्सर लोग ऊपर-ऊपर से तो धो लेते हैं, लेकिन अंदर से उसकी सही से सफाई नहीं करते हैं।

ऐसे में कई बार उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है या नीचे गंदगी की परत जम जाती है। अगर आपकी पानी की केन के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यहां कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपके काम आ सकते है। ऐसा करने से अंदर की गंदगी भी निकल जाए और बदबू से भी छुटकारा मिलेगा।

पानी की केन में जमी गंदगी और बदबू ऐसे करें साफ

प्लास्टिक की केन में लंबे समय तक पानी रहने से अंदर हल्की परत, तलछट या अजीब सी गंध महसूस हो सकती है। अगर केन में बदबू आने लगी है, तो सिर्फ पानी से दो-तीन बार धोना काफी नहीं होगा। इसे इस तरह साफ करें। इसकी सफाई करना जरूरी है क्योंकि पानी की बोतल की सतह पर हानिकारक बैक्टीरिया जगह बना सकते हैं।

पानी पूरी तरह निकाल दें

जब भी केन को साफ करना हो तो सबसे पहले केन में भरा पुराना पानी पूरी तरह खाली कर दें। ढक्कन के आसपास और मुंह के अंदर की जगह को भी नजरअंदाज न करें। क्योंकि यहां नमी और गंदगी जमा हो सकती है।

गुनगुने पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड से शुरुआत करें

केन में थोड़ा गुनगुना पानी भरें और उसमें हल्का डिशवॉशिंग लिक्विड डालें। ढक्कन बंद करके केन को अच्छी तरह हिलाएं। इससे अंदर चिपकी चिकनाई और गंदगी थोड़ी-थोड़ी हटने लगेगी।

अगर केन का मुंह बड़ा है तो लंबे हैंडल वाले बोतल ब्रश से अंदर की दीवारों और खासकर नीचे के हिस्से को रगड़ें। सिर्फ पानी डालकर हिलाना उन जगहों की सफाई के लिए पर्याप्त नहीं होता जहां परत जम चुकी हो।

बदबू के लिए बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

अगर धोने के बाद भी गंध बनी हुई है, तो केन में पानी भरकर उसमें थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालें। इसे कुछ देर रहने दें। फिर अच्छी तरह साफ पानी से कई बार धो लें। बेकिंग सोडा गंध कम करने में मदद कर सकता है।

ढक्कन और रबर रिंग को जरूर साफ करें

कई बार केन के अंदर से ज्यादा बदबू ढक्कन या उसकी रबर सील से आती है। इन्हें निकालना संभव हो तो अलग करके साबुन और पानी से साफ करें। छोटे हिस्सों में जमा गंदगी के लिए पुराना साफ टूथब्रश काम आ सकता है।

आखिर में सबसे जरूरी है अच्छी तरह सुखाना

सफाई के बाद केन को तुरंत बंद करके न रखें। उसे उल्टा करके या ढक्कन खोलकर ऐसी जगह रखें जहां हवा अच्छी तरह आ-जा सके। अंदर नमी रह जाने पर दोबारा गंध आने की संभावना बढ़ सकती है।

अगर प्लास्टिक की केन में खरोंचें बहुत ज्यादा हो गई हैं, प्लास्टिक चिपचिपा हो गया है या सफाई के बाद भी बदबू वापस आती रहती है, तो सिर्फ घरेलू सफाई पर निर्भर रहने के बजाय उसे बदलना ज्यादा सही रहेगा।