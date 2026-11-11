एलोवेरा जेल त्वचा, बालों और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। कई लोग इसका नियमित रूप से इस्तेमाल भी करते हैं। अक्सर इसे बाजार से खरीदा जाता है। हालांकि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बाजार में मिलने वाले एलोवेरा जेल में पिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल रंग और सिंथेटिक खुशबू जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में घर पर ही शुद्ध एलोवेरा जेल तैयार किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल स्किन केयर और बालों के लिए किया जा सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से पौधे से निकला एलोवेरा जेल कम समय तक ही चल पाता है। ऐसे में यहां बताए गए तरीके की मदद से इसे लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद मिल सकती है।

एलोवेरा जेल बनाने का पहला तरीका

इसे बनाने के लिए ताजे एलोवेरा के पत्तों को तोड़ लें। अब इनके नीचे का हिस्सा चाकू की मदद से काट करें। फिर एक बाउल लें और इसमें एलोवेरा के पत्तों को काटे हुए हिस्से की तरफ से पानी में डुबोकर रख दें। इन्हें लगभग एक रात तक पानी में डुबा रहने दें ताकि पत्ते से निकलने वाला पीला पदार्थ जिसे एलोवेरा लेटेक्स कहा जाता है वह निकल जाए। अगर आप एलोवेरा सामान्य तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पत्ते को काटकर थोड़ी देर सीधा खड़ा कर देना चाहिए। इससे पीला रस बाहर निकल जाता है।

अब पत्तों को कंटेनर से निकाल लें और इनके किनारों को काटें। फिर ऊपर की परत को निकाल लें ताकि एलोवेरा निकालने में आसानी हो। अब चम्मच की मदद से एलोवेरा जेल को एक बाउल में अच्छी तरह निकालकर अलग कर लें। मैशर की मदद से एलोवेरा जेल को अच्छी तरह मैश कर लें। इसके बाद एक सूती कपड़ा लें और इसमें एलोवेरा जेल को अच्छी तरह छान लें। इससे एलोवेरा जेल स्मूथ हो जाएगा। अब थोड़ा जैंथन गम लें और इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिश्रण को ढककर करीब आधे घंटे के लिए रख दें। अब प्राकृतिक प्रिजर्वेटिक जियोगार्ड ईटीसी (geogard ect) लें और इसे एलोवेरा जेल में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें जैंथन गम का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। बाउल को ढककर करीब 3-4 घंटे के लिए रख दें ताकि यह गाढ़ा हो जाए। एलोवेरा जेल तैयार हो जाएगा, इसे स्टोर करने के लिए आप एयरटाइट ग्लास कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

एलोवेरा जेल बनाने का दूसरा तरीका

एलोवेरा जेल बनाने के लिए इसके पल्प को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लें। इसमें गुलाब जल, विटामिन ई कैप्सूल का तेल मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि स्मूथ जेल तैयार हो जाएगा। अब इस जेल को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें। इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप लगभग 3 से 4 हफ्ते तक कर सकती हैं।

Disclaimer: “यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”