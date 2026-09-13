How to Remove Termites from Soil: आजकल ज्यादातर लोग अपने घरों में ही मिनी गार्डन बना लेते हैं क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं होती है कि वह गार्डन बना सकें। ऐसे में अलग-अलग साइज के गमलों में कई तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ माहौल को भी खुशनूमा बनाए रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि कम जगह में भी लोग तरह-तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं। हालांकि पौधों को लगाने के बाद उनकी देखभाल करना आसान काम नहीं है। कई बार पौधे अचानक पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं या मिट्टी में दीमक लग जाती है।

मिट्टी में लगी दीमक पौधे की जड़ों को अंदर से खोखला कर देती हैं। जिसकी वजह से पौधा सूख सकता है। अगर आपके गमले की मिट्टी में भी दीमक लग रही है, तो इसके लिए बाजार से दवाई लाने की बजाय घर पर ही उपाय किया जा सकता है। दीमक को दूर करने में घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकते हैं।

दीमक लगने के लक्षण

दीमक सिर्फ लकड़ी को ही नहीं बल्कि मिट्टी में लगने से पौधे की जड़ों को भी खोखला कर सकती है। जिसकी वजह से हरा-भरा पौधा सूखने लगता है। पौधों का पीला पड़ना, मुरझाना, जड़ों या तनों के पास मिट्टी खोखली दिखना या पौधे का आसानी से उखड़ जाना मिट्टी में दीमक लगने के संकेत हो सकते हैं। क्योंकि जब दीमक मिट्टी में लगती है, तो वह सबसे पहले जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। जिसकी वजह से पूरा पौधा धीरे-धीरे सूखने लगता है।

नीम खली का उपाय

गमले की मिट्टी में दीमक लग गई है और पौधा धीरे-धीरे सूख रहा है, तो घरेलू तरीके की मदद से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हालांकि कई बार लोग केमिकल युक्त चीजों की मदद से दीमक को दूर करने का प्रयास करते हैं। इससे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में घरेलू तरीके पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना दीमक को हटाने में मदद कर सकते हैं।

सबसे पहले मिट्टी की ऊपरी परत की गुड़ाई करें और उसपर नीम खली पाउडर डालें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। नीम की कड़वाहट से दीमक की समस्या को कम करने में मदद कर सकती है। इस आसान तरीके को आप गमले में लगे पौधों की देखभाल कर सकते हैं।

हींग के पानी का उपाय

मिट्टी में दीमक की वजह से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। जिसकी वजह से पौधे धीरे-धीरे मरने लगते हैं। ऐसे में आप प्राकृतिक खाद बनाकर पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपाय मिट्टी में दीमक की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक चम्मच हींग में थोड़ा पानी मिलाएं और इसे करीब एक दिन के लिए रख दें। इससे हींग के पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह मिल जाएंगे। अब एक लीटर पानी में करीब चार चम्मच हींग का पानी मिलाएं और इसमें दो चुटकी हल्दी मिला दें। अब इस पानी को स्प्रे बोतल में भर लें और गमले की मिट्टी पर छिड़कें।