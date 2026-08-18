How to Clean Sticky Bartan Stand: हर कोई चाहता है कि उसका किचन साफ, चमकदार और सुंदर दिखे। ऐसे में चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए हम किचन में बर्तन स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें बर्तनों को आसानी से साफ करके रखा जा सकता है। यह दिखने में भी सुंदर लगता है। बर्तनों को तो हम रोजाना साफ करते हैं, लेकिन इसका स्टैंड गंदा ही रह जाता है। अगर समय-समय पर इसकी सफाई नहीं हुई, तो यह चिपिचिपा भी होने लगता है। खासकर स्टील का बर्तन स्टैंड जल्दी गंदा दिखने लगता है।

कई बार बर्तन स्टैंड इतना गंदा हो जाता है कि इसे सिर्फ कपड़े या पानी से साफ नहीं किया जा सकता। स्टैंड पर सबसे ज्यादा गंदगी ऊपर के हिस्से पर जम जाती है। अगर आप भी बर्तन स्टैंड की चिपचिपाहट और गंदगी से परेशान हैं, यहां दिए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्यों हो जाता है बर्तन स्टैंड गंदा और चिपचिपा?

किचन में रखा बर्तन स्टैंड नमी, चिकनाई और धूल-मिट्टी की वजह से गंदा और चिपचिपा हो जाता है। हवा में उड़ने वाली धूल तेल और नमी के संपर्क में आती है, जिसकी वजह से बर्तन स्टैंड पर चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। बर्तन स्टैंड पर कई बार हम गीले बर्तन रख देते हैं, जिसकी वजह से पानी की बूंदें सूखकर सफेद परत में बदल जाती है। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल होने और सफाई न करने की वजह से भी स्टैंड काफी गंदा हो सकता है।

साफ करने का पहला तरीका

सबसे पहले बर्तन स्टैंड को पूरी तरह खाली कर लें। इसमें रखे सभी बर्तनों को निकाल दें। इसकी सफाई के लिए नींबू और नमक की जरूरत होगी। एक बाउल में 1 चम्मच नमक और आधा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस घोल से बर्तन स्टैंड को ब्रश की मदद से साफ करें। ऐसा करते समय हाथों में ग्लव्स पहन लें। जंग लगी हुई जगह पर भी इस घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब स्क्रबर पर थोड़ा लिक्विड डिशवॉश लगाएं और इससे स्टैंड को साफ करें। अब पानी की मदद से स्टैंड को साफ कर लें। इस तरह गंदगी और चिकनाई आसानी से निकल जाएगी।

इस तरह भी कर सकते हैं सफाई

बर्तन स्टैंड पर पानी, धूल-मिट्टी और चिकनाई के दाग हैं, तो इसे साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में बेकिंग सोडा और लिक्विड डिशवॉश का घोल तैयार कर लें। अब इसे साफ कपड़े या ब्रश की मदद से पूरे स्टैंड पर लगाएं। इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें। अब हल्का पानी डालकर ब्रश से स्टैंड को दोबारा रगड़ें। इसके बाद पानी से इसे अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद इसे पूरी तरह सूखाएं। अगर स्टैंड पर नमी या पानी रह जाएगी, तो जंग लगने की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए सूखे कपड़े की मदद से बर्तन स्टैंड को पोंछ लें। इसके बाद आप दोबारा बर्तन रख सकते हैं।