पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। राष्ट्रगान, लोकगीत से लेकर पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह दिन बच्चों के लिए भी बेहद खास होता है, जिसे लेकर वे काफी उत्साहित रहते हैं। बच्चे तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनते-सुनाते हैं। ऐसे में इस मौके पर आप बच्चों को एक छोटा सा सरप्राइज भी दे सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सुबह के नाश्ते को खास बना सकते हैं। नाश्ते की प्लेट में तिरंगे के तीन रंगों को शामिल करके आप बच्चों को प्यारा सा सरप्राइज दे सकते हैं। आइए जानते हैं इस मौके पर कौन-कौन से नाश्ते से बच्चों को सरप्राइज दे सकते हैं।

1- तिरंगा सैंडविच

बच्चों को सैंडविच खूब पसंद होती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप खास तरह का तीन रंगों वाली सैंडविच बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड की स्लाइस के साथ हरे रंग के लिए खीरा या हरी चटनी, सफेद रंग के लिए चीज और केसरिया रंग के लिए गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को तीन अलग-अलग लेयर में सजाएं और बीच में चीज की पतली लेयर रखें। ऐसे में आप सैंडविच को तिरंगे का खूबसूरत रूप दे सकते हैं।

2- पोहा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप तीन रंगों वाला पोहा बनाकर बच्चों को सरप्राइज दे सकते हैं। पोहे को तीन रंगों में सजाने के लिए इसके एक हिस्से में गाजर, बीच में सादा पोहा और दूसरे हिस्से में धनिया, मटर या हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट में तीनों हिस्सों को अलग-अलग रखते हुए तिरंगे का पैटर्न बच्चों को खूब पसंद आएगा।

3- फलों से बनाएं तिरंगा

फलों की मदद से भी तिरंगा तैयार कर सकते हैं। इसमें केसरिया रंग के लिए पपीता या संतरा, सफेद रंग के लिए केला या सेब और हरे रंग के लिए कीवी या हरे अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों को तीन पट्टियों में सजाकर बीच में एक छोटा सा अशोक चक्र भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आप ब्लूबेरी या नीले फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

4- इडली को दें तिरंगे का रंग

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इडली को तिरंगे के रंगों में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बैटर के अलग-अलग हिस्सों में गाजर या पालक जैसी सब्जियां मिलाकर केसरिया और हरा रंग तैयार कर लें। बीच में सादी सफेद इडली रखें और प्लेट में तीनों रंगों को एक साथ सजाएं।

5- तिरंगा चीला बच्चों को खूब आएगा पसंद

बेसन या मूंग दाल के चीले को भी तीन रंगों में सजाया जा सकता है। हरे रंग के लिए पालक और धनिया, केसरिया रंग के लिए टमाटर और सफेद हिस्से के लिए पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आप इस तरह बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक छोटा सा सरप्राइज दे सकते हैं, जो उनके यादगार पलों में शामिल हो सकता है।

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