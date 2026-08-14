Office Decoration Ideas for 15 August: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभर में आजादी के जश्न का एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में तिरंगा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हालांकि बिना सजावट के कोई भी कार्यक्रम या जश्न अधूरा-सा लगता है। अगर आप इस खास मौके पर अपने ऑफिस को सजाने के तरीके खोज रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

भारत इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान ऑफिस को खास तरीके से सजाना चाहते हैं, तो सिर्फ एंट्री गेट ही नहीं बल्कि वर्क डेस्क को भी सजाएं। इसके लिए यहां बताए गए तरीकों से आइडिया ले सकते हैं।

एंट्री गेट बैलून डेकोर

अगर आपके पास सजावट के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो कुछ सिंपल तरीके भी ऑफिस को देशभक्ति का रंग दे सकते हैं। ऑफिस के एंट्री गेट को सजाने के लिए बैलून का इस्तेमाल करें। केसरिया, सफेद और हरे रंग के गुब्बारों से एंट्री गेट को सजाया जा सकता है। यह डेकोरेशन काफी सिंपल है लेकिन दिखने में काफी आकर्षक लगती है।

वर्क डेस्क पेपर डेकोर

एंट्री गेट को सजाने के साथ-साथ वर्क डेस्क को भी देशभक्ति का रंग दिया जा सकता है। इसके लिए डेस्क के सामने वाली दीवार पर पेपर क्राफ्ट को लगाया जा सकता है। तिरंगे के रंगों से बने पेपर क्राफ्ट मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं। जिन्हें आप वर्क डेस्क पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हर डेस्क पर एक छोटा तिरंगा रख सकते हैं।

फोटो बूथ

ऑफिस में आजादी का जश्न मना रहे लोगों को स्पेशल फील करवाने के लिए फोटो बूथ का इंतजाम कर सकते हैं। जहां पर लोग अपनी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। रिसेप्शन के कॉर्नर में फोटो बूथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप एक वॉल को डेकोरे करके उसे फोटो बूथ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

रंगोली से सजाएं रिसेप्शन एरिया

किसी भी डेकोरेशन को कंप्लीट करने में रंगोली अहम भूमिका निभाती है। रिसेप्शन एरिया को खास दिखाना चाहते हैं, तो तिरंगा की डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे फूलों की मदद से भी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही आकर्षक लगती है।

सीलिंग और दीवारों को सजाने के तरीके

ऑफिस में दीवारों और सीलिंग को सजाने के लिए तिरंगे रंग की डेकोरेशन कर सकते हैं। दीवारों पर तिरंगा रंग के कर्टेन इस्तेमाल करके सजावट की जा सकती है। हल्के फैब्रिक के दुपट्टों का इस्तेमाल करके दीवारों को सुंदर लुक दिया जा सकता है। वहीं सीलिंग को सजाने के लिए आप तिरंगा रंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं।