15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। इस खास मौके पर स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों और अन्य जगहों पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में हैं और आजादी के इस जश्न को करीब से देखना चाहते हैं, तो कुछ जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां सुबह ही नहीं बल्कि शाम के समय बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिल सकता है।

स्वतंत्रता दिवस के दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, 15 अगस्त को रविवार है और अगला दिन रविवार पड़ रहा है। ऐसे में यह सही मौका है आप अपने दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ शाम के समय कुछ वक्त गुजारें और साथ ही आजादी से जुड़े इस दिन का यादगार बनाने का मौका मिल सकता है। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां पर आप अपनी शाम प्लान कर सकते हैं। हालांकि 15 अगस्त को सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए निकलने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देखें।

इंडिया गेट

आजादी का जश्न मनाने के लिए इंडिया गेट बेहतरीन जगह है। शाम ढलते ही यहां कई जगहों पर रोशनी और तिरंगे के रंग के बीच अलग ही नजारा देखने को मिलता है। अगर आप इस बार घर पर बैठने के बजाय स्वतंत्रता दिवस की शाम को खास बनाना चाहते हैं, तो इंडिया गेट आ सकते हैं। आसपास की खुली जगह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए पसंद की जाती है।

कर्तव्य पथ

इंडिया गेट के पास ही कर्तव्य पथ है, जहां आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। स्वतंत्रता दिवस बच्चों को आजादी का मतलब बताने और उन्हें दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों से रूबरू कराने का अच्छा मौका हो सकता है।

लाल किला के आसपास का नजारा

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। शाम को लाल किले के आसपास समय बिताया जा सकता है। तिरंगे की रोशनी से सजी यह इमारत बहुत आकर्षक लगती है। यहां पर तस्वीरें खींच सकते हैं और सामने चांदनी चौक में स्वादिष्ट डिशेज का लुत्फ ले सकते हैं। साथ ही शॉपिंग भी कर सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन के बाहर की जगह

आजादी के जश्न के दौरान दिल्ली की प्रमुख सरकारी इमारतों को खास सजाया जाता है। रात के समय राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ-साउथ ब्लॉक का नजारा बहुत ही शानदार लगता है। हालांकि आप यहां अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से कैमरे में तस्वीरें कैद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त के दिन काफी सख्त होती है। खासकर लाल किला और सेंट्रल दिल्ली के आसपास आने-जाने पर प्रतिबंध होता है और कई रूट भी डायवर्ट किए जा सकते हैं। ऐसे में बाहर निकलने से पहले उस जगह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी चेक कर सकते हैं।