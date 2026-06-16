गर्मियों के मौसम में अगर आप कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने की तलाश में हैं, तो कटहल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ पर उगने वाला फल माना जाता है और यह फाइबर, विटामिन C, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, इम्युनिटी मजबूत करने और दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। खास बात यह है कि इसके बीज भी पकाकर खाए जा सकते हैं और काफी पौष्टिक होते हैं। आइए जानते हैं कटहल से बनने वाली 11 स्वादिष्ट डिशेज के बारे में, जिन्हें आप इस समर सीजन में अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

कटहल चिप्स

कटहल से बने क्रिस्पी चिप्स एक बेहतरीन स्नैक हैं। इन्हें एयर फ्रायर में तैयार किया जा सकता है। हल्के मीठे और नमकीन स्वाद वाले ये चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स और मॉकटेल्स के साथ खूब पसंद किए जाते हैं।

कटहल सैंडविच

अगर आप हेल्दी और कुछ नया खाना चाहते हैं, तो कटहल सैंडविच एक शानदार विकल्प है। कटहल को मसालों के साथ पैन में भूनकर ब्रेड के बीच भरें और ग्रिल करके सर्व करें।

कटहल की करी

भारतीय घरों में कटहल की सब्जी सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। (Photo Source: Unsplash)

कटहल की मसालेदार करी भारत के कई हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है। प्याज, टमाटर, गरम मसाला और अन्य मसालों के साथ तैयार यह सब्जी चावल या रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है।

कटहल कटलेट

ब्रेड कटलेट से बोर हो गए हैं तो कटहल कटलेट ट्राई करें। उबले हुए कटहल को आलू, मूंगफली और मसालों के साथ मिलाकर कटलेट तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हरी चटनी के साथ परोसा जाता है।

कटहल टैकोस

यह डिश मसालेदार कटहल को टॉर्टिला शीट में भरकर तैयार की जाती है। (Photo Source: Pexels)

फ्यूजन फूड पसंद करने वालों के लिए कटहल टैकोस बेहतरीन विकल्प हैं। मसालेदार कटहल को टॉर्टिला शीट में भरकर स्प्रिंग ऑनियन और क्रीम के साथ सर्व किया जाता है।

मशरूम और कटहल स्प्रिंग रोल

कटे हुए मशरूम और कटहल को मसालों के साथ भूनकर पतली शीट में भरें और डीप फ्राई करें। यह शाम की चाय के लिए एक स्वादिष्ट स्नैक है।

कटहल कबाब

कटहल कबाब स्वाद और सेहत का शानदार मेल हैं। उबले हुए कटहल को आलू और मसालों के साथ मिलाकर कबाब बनाए जाते हैं और हल्का फ्राई किया जाता है।

कटहल बिरयानी

कटहल बिरयानी शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मैरीनेट किए गए कटहल के टुकड़ों को चावल, ब्राउन प्याज और केसर के साथ दम पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।

कटहल रायता

कटहल रायता एक अनोखी और स्वादिष्ट साइड डिश है। हल्के मसालों में भुने हुए कटहल को दही में मिलाकर तैयार किया जाता है। यह गर्मियों में ठंडक देने का काम भी करता है।

कटहल फ्राई

कटहल फ्राई एक मसालेदार ड्राई सब्जी है। इसमें कटहल को प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मसालों के साथ भूनकर तैयार किया जाता है। आमचूर पाउडर इसका स्वाद और बढ़ा देता है।

कटहल का अचार

कटहल का अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला स्वादिष्ट व्यंजन है। सरसों के तेल, अदरक, लहसुन और मसालों के साथ तैयार यह अचार धूप में पकाया जाता है और सालभर तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

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