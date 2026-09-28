खाना पैक करने के लिए अक्सर हम एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम फॉयल एक पतली, लचीली धातु की शीट है जिसका उपयोग आमतौर पर खाने को ताजा रखने में किया जाता है। यह खाने को लंबे समय तक गरम रखने, खाना बनाने और उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है। हालांकि एल्युमिनियम फॉयल को इसके अलावा भी कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग करके घर के कई कामों को आसान बनाया जा सकता है। यह सफाई से लेकर भारी फर्नीचर को आसानी से खिसकाने में मदद कर सकता है।

आज हम आपको एल्युमिनियम फॉयल इस्तेमाल करने के एक नहीं बल्कि कई ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से घर के कई कामों को आसानी से किया जा सकता है। आइए, जानते हैं इसे और किन-किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।

जले हुए बर्तन साफ करें

जले हुए बर्तनों के दाग आसानी से साफ नहीं होते हैं। इन्हें साफ करने के लिए कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आप एल्युमिनियम फॉयल को जले हुए बर्तन पर रगड़ें। यह स्क्रबर की तरह काम करता है और दाग को आसानी से निकालने में मदद कर सकता है।

सिंक को चमकाएं

बर्तनों की गंदगी और चिकनाई सिंक के किनारों पर जम जाती है। ऐसे में इसे साफ करने के लिए आप एल्युमिनियम फॉयल को सिंक पर रगड़ें। इससे चिकनाई और गंदगी निकल जाएगी। इसके बाद लिक्विड सोप और स्क्रबर की मदद से सिंक को अच्छी तरह साफ कर लें।

दीवार और स्विच बोर्ड के दाग साफ करें

दीवार और स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल को मोड़कर इस्तेमाल करें। इसे दाग वाले हिस्से पर सावधानी से रगड़ें। ऐसा करते समय सावधानी रखें ताकि दीवार का रंग न निकले। इसके अलावा स्विच बोर्ड साफ करने से पहले पावर सप्लाई बंद कर दें।

चूल्हा साफ करें

खाना बनाते-बनाते चूल्हा काला और गंदा नजर आने लगता है। जिसे साफ करने के लिए ब्रश या स्क्रबर की बजाय एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल को मोड़कर इसे चूल्हे पर अच्छी तरह रगड़ें। इससे जले हुए दाग साफ हो सकते हैं।

लोहे की ग्रिल या जाली साफ करें

लोहे की ग्रिल या जाली नमी और हवा की वजह से जंग लग सकती है। ऐसे में यह दिखने में काफी गंदी लगती है। हालांकि इसे साफ करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग किया जा सकता है। साफ करने के लिए सबसे पहले एल्युमिनियम फॉयल को मोड़कर गेंद का आकार दें। अब इसे ग्रिल या जाली पर जोर से रगड़ें। फॉयल के किनारे तार की तरह काम करते हैं, जिससे जंग आसानी से साफ हो सकती है।

चांदी के बर्तन चमकाएं

चांदी के बर्तन समय के साथ काले पड़ जाते हैं। ऐसे में इन्हें चमकाने के लिए महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है। इसके लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में एल्युमिनियम फॉयल अंदर वाले हिस्से में लपेट लें। अब इसमें चांदी के बर्तनों को डालें। इसमें हल्का नमक छिड़क दें और ऊपर से गरम पानी डाल दें। करीब 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर निकालकर सादे पानी से धो लें। इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से इसे पोंछकर रख दें।

सोफा या अलमारी खिसकाने का काम

भारी फर्नीचर जैसे सोफा या अलमारी को खिसकाने से फर्श पर खरोंच के निशान पड़ सकते हैं। ऐसे में इस समस्या को दूर करने और आसानी से फर्नीचर को खिसकाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करें। इसके टुकड़ों को सोफे या अलमारी के पैरों वाले हिस्से पर लगा दें। इससे सामान खिसकाने में आसानी होगी और फर्श भी खराब होने से बच सकता है।

कैंची या चाकू की धार तेज करें

कैंची या चाकू की धार तेज करना चाहते हैं, तो एल्युमिनियम फॉयल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कैंची या चाकू से एल्युमिनियम फॉयल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इस तरह धार तेज हो सकती है। हालांकि इससे कैंची या चाकू की धार ज्यादा तेज नहीं होगी लेकिन तुलनात्मक रुप से फर्क दिख सकता है।

कपड़ों की क्रीज दूर करें

कपड़ों की क्रीज को दूर करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल की मदद ली जा सकती है। सिल्क, नायलॉन या शिफॉन फैब्रिक के कपड़ों को गलत तरीके से रखने पर इनमें क्रीज पड़ जाती है। ऐसे में इन्हें सीधे प्रेस करना फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए कपड़े की क्रीज वाली जगह पर एल्युमिनियम फॉयल लगा दें। अब इसके ऊपर से प्रेस करें। इस तरह कपड़ों की क्रीज को दूर किया जा सकता है।

DIY फनल बनाएं

जब भी हम तेल या लिक्विड चीजों को ट्रांसफर करते हैं, तो वे फैल जाती हैं। ऐसे में एल्मुमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करके आप लिक्विड चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिना गंदगी के ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आप फनल बना सकते हैं। इसके लिए एल्युमिनियम फॉयल की एक शीट को चौकोर काटकर फनल का आकार दें। इसे बोतल या कंटेनरों में लिक्विड डालना आसान हो जाएगा।