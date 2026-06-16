गर्मी से राहत दिलाने वाली मानसून की बारिश अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आती है। इस मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिससे एयर कंडीशनर (AC) की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। अधिक नमी, धूल, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण AC की कूलिंग कम हो सकती है, बिजली की खपत बढ़ सकती है और फफूंदी या बदबू जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। AC एक्सपर्ट्स के अनुसार, मानसून के दौरान AC की थोड़ी एक्सट्रा देखभाल करने से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है और इसकी उम्र भी बढ़ती है। आइए जानते हैं ऐसे 10 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप बारिश के मौसम में अपने AC को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रख सकते हैं।

नमी वाले मौसम में ड्राई मोड का इस्तेमाल करें

मानसून में AC का ड्राई मोड सबसे उपयोगी फीचर साबित हो सकता है। यह मोड कमरे का तापमान बहुत ज्यादा कम किए बिना हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करता है। इससे चिपचिपाहट कम होती है और फफूंदी बनने का खतरा भी घटता है। साथ ही, यह सामान्य कूलिंग मोड की तुलना में कम बिजली खर्च करता है।

आउटडोर यूनिट को साफ रखें

बारिश के दौरान AC की बाहरी यूनिट पर धूल, पत्तियां और गंदगी जमा हो सकती है। इससे एयरफ्लो प्रभावित होता है और कूलिंग क्षमता कम हो जाती है। समय-समय पर आउटडोर यूनिट के आसपास की सफाई करते रहें ताकि AC बेहतर तरीके से काम कर सके।

AC के फिल्टर नियमित रूप से साफ करें

गंदे फिल्टर हवा के प्रवाह को रोकते हैं और AC पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। मानसून में नमी और धूल मिलकर फिल्टर में फफूंदी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हर 15 दिन में फिल्टर साफ करना बेहतर माना जाता है।

दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें

यदि AC चलाते समय कमरे की खिड़कियां या दरवाजे खुले रहते हैं, तो बाहर की नमी लगातार अंदर आती रहती है। इससे AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। बेहतर कूलिंग के लिए कमरे को पूरी तरह बंद रखें।

तापमान 24°C से 26°C के बीच रखें

बहुत कम तापमान पर AC चलाने से बिजली की खपत बढ़ती है और कमरे में अतिरिक्त नमी जमा हो सकती है। विशेषज्ञ 24°C से 26°C के बीच तापमान सेट करने की सलाह देते हैं, जिससे आराम और ऊर्जा बचत दोनों बनी रहती हैं।

मौसम के अनुसार सही मोड चुनें

आधुनिक AC में कूल, ड्राई, फैन और ऑटो जैसे कई मोड होते हैं। बारिश के दौरान Dry Mode सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि अधिक गर्मी होने पर कूल मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटो मोड उपलब्ध हो तो यह मौसम के अनुसार सेटिंग्स खुद एडजस्ट कर लेता है।

AC के साथ सीलिंग फैन भी चलाएं

सीलिंग फैन ठंडी हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाने में मदद करता है। इससे AC पर दबाव कम पड़ता है और कम तापमान सेट करने की जरूरत नहीं होती, जिससे बिजली की बचत होती है।

कंडेनसेट ड्रेन लाइन की जांच करें

AC हवा से नमी निकालकर पानी के रूप में बाहर भेजता है। यह पानी ड्रेन लाइन के जरिए निकलता है। अगर इसमें धूल या गंदगी जमा हो जाए तो पानी का लीकेज हो सकता है। इसलिए ड्रेन लाइन की नियमित जांच जरूरी है।

गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों को AC से दूर रखें

टीवी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गर्मी उत्पन्न करते हैं। इन्हें AC की इंडोर यूनिट के पास रखने से तापमान सेंसर प्रभावित हो सकता है और कूलिंग क्षमता कम हो सकती है। इसलिए ऐसे उपकरणों को AC से थोड़ी दूरी पर रखें।

समय-समय पर प्रोफेशनल सर्विसिंग करवाएं

भले ही आपका AC सामान्य रूप से काम कर रहा हो, लेकिन मानसून में एक बार प्रोफेशनल सर्विसिंग करवाना फायदेमंद रहता है। तकनीशियन AC के अंदरूनी हिस्सों की सफाई, रेफ्रिजरेंट की जांच और ड्रेनेज सिस्टम की जांच करके संभावित समस्याओं को पहले ही पहचान सकते हैं।

क्यों जरूरी है मानसून में AC की देखभाल?

बारिश के मौसम में AC की नियमित देखभाल करने से इसकी कूलिंग बेहतर बनी रहती है, बिजली का बिल कम आता है और मशीन की उम्र बढ़ती है। इसके अलावा, फफूंदी, बदबू, पानी रिसने और एयरफ्लो कम होने जैसी आम समस्याओं से भी बचाव होता है।

(डिसक्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। इसमें दी गई AC रखरखाव संबंधी सलाह एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए सामान्य दिशानिर्देशों पर आधारित है। विभिन्न एयर कंडीशनर मॉडल और ब्रांड के रखरखाव निर्देश अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तकनीकी समस्या या मरम्मत के लिए निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें या ऑथराइज्ड टेक्नीशियन से सलाह लें।)

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