Rishikesh Trip: शनिवार-इतवार की छुट्टी में कहीं आसपास ही घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं। यहां आप 2 दिन में 10 जगहें घूम सकते हैं। अप्रैल में यहां सुहावने दिन और ठंडी रातें होती हैं। यह मौसम गंगा आरती, राफ्टिंग, कैंपिंग और रोमांचक खेलों (Adventure Sports) के लिए बहुत अच्छा समय है। यह दोस्तों, परिजनों और स्पेशल लोगों के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप कहीं दूर घूमने नहीं जा पा रहे हो तो ऋषिकेश जाने का प्लान बना सकते हैं।

लक्ष्मण झूला

ऋषिकेश में बड़ी संख्या में लोग लक्ष्मण झूला देखने पहुंचते हैं। गंगा नदी पर बने करीब 89 साल पुराने लक्ष्मण झूला को देखने के लिए आप यहां जा सकते हैं। शाम के समय में यहां सुनहरा वक्त बीता सकते हैं।

परमार्थ निकेतन आश्रम

गंगा आरती के लिए यहां बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। यहां रोजाना गंगा आरती होती है। गंगा किनारे सबसे बड़ा आश्रम, योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है।

क्यार्की सूर्यास्त पॉइंट

ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप क्यार्की सूर्यास्त पॉइंट जा सकते हैं। यह नीरगढ़ झरना रोड के पास शीर्ष पहाड़ी पर है।

पटना जलप्रपात

शहर के शोर और भीड़भाड़ से दूर वक्त बिताना चाहते हैं तो आप लक्ष्मण झूले से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित पटना जलप्रपात पर जा सकते हैं।

द बीटल्स आश्रम

ऋषिकेश में आप द बीटल्स आश्रम जा सकते हैं। यह कला, इतिहास और प्रकृति के लिए लोकप्रिय स्थल है। यहां द बीटल्स ने 1960 के दशक में ध्यान किया था।

नीलकंठ महादेव मंदिर

इस मंदिर की काफी मान्यता है। भगवान शिव को समर्पित पवित्र मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको लोकल टैक्सी बड़े आराम से मिल जाएंगी।

त्रिवेणी घाट गंगा आरती

ऋषिकेश में गंगा आरती देखने के लिए आप यहां जा सकते हैं। यह रोजाना शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक आयोजित की जाती है। यहां जाने के बाद आपको अलग ही महसूस होगा।

कुंजापुरी सूर्योदय

ऋषिकेश में में कुंजापुरी ट्रेक से सूर्योदय का सुंदर नजारा देख सकते हैं। यहां से पवित्र गंगा, ऋषिकेश शहर और दून घाटी का नजारा आपको दिखाई देगा।

राजाजी नेशनल पार्क

ऋषिकेश के पास स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। यहां आप सुकून के पल बिता सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय बाजार में भी घूम सकते हैं।

वशिष्ठ गुफा

ऋषिकेश में आप वशिष्ठ गुफा जा सकते हैं। यह पावन मां गंगा के तट पर स्थित एक शांत जगह है। यह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में एक बजे तक और उसके बाद दोपहर में तीन बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहती है।