हर माता-पिता अपने बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहते हैं जो यूनिक होने के साथ-साथ सुनने में भी प्यारा लगे। भारत में अक्सर बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखने की परंपरा रही है। ऐसे में यदि आपके बेटे का जन्म राम नवमी के शुभ अवसर पर हुआ है, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से प्रेरित कोई यूनिक और मॉडर्न नाम चुन सकते हैं। नाम का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि भगवान के नाम न सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व में सकारात्मक और आदर्शों का भाव भी जोड़ते हैं।

1- रूद्रांश

राम नवमी या फिर किसी भी दिन अगर आपके घर बेटे ने जन्म लिया है और उसे भगवान का नाम देना चाहते हैं, तो रूद्रांश रख सकते हैं। यह भगवान शिव का एक स्वरूप है, लेकिन राम के ईश्वरत्व को भी दर्शाता है, क्योंकि भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसका अर्थ होता है भगवान शिव का एक अंश।

2- आरव

वर्तमान समय के अनुसार आरव नाम काफी यूनिक है, जिसका अर्थ शांति और धैर्य होता है। यह भगवान राम के शांत और संयमी स्वभाव को दर्शाता है।

3- जैत्र

भगवान राम को जैत्र नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है जीत और विजय का प्रतीक।

4- राघव

भगवान राम को राघव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है रघु के वंशज या रघुकुल में जन्म लेने वाले। ऐसे में अपने बेटे को आप भगवान राम का ये प्यारा नाम भी दे सकते हैं।

5- शाश्वत

आज के आधुनिक युग के अनुसार शाश्वत नाम आपके बच्चे पर खूब जचेगा। इसका अर्थ होता है सदा रहने वाला, अनंत, सनातन और चिरस्थायी।

6- रक्षित

राम नवमी पर जन्में बच्चे का नाम रक्षित भी रख सकते हैं। इसका अर्थ सुरक्षित और संरक्षित होता है।

7- रिवान

अपने बच्चों का नाम रिवान भी रख सकते हैं। यह यूनिक के साथ ही काफी मॉडर्न भी है और इस वक्त काफी ट्रेंड में भी है। इसका अर्थ होता है अमृत या स्वर्ग का द्वार।

8- अवधेश

भगवान राम को अवधेश भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है अयोध्या के नरेश। ऐसे में यह प्यारा नाम भी आप अपने बच्चे का रख सकते हैं।

9- अनिक्रत

राम नवमी पर घर आए नन्हें राजकुमार का नाम अनिक्रत भी रख सकते हैं। यह मॉडर्न के साथ यूनिक भी है। इसका अर्थ होता है समझदार और ऊंचे कुल में जन्मा हुआ।

10- राघवेंद्र

राघवेंद्र का अर्थ रघुवंश के नेता या राजा होता है। राम नवमी के दिन जन्में बेबी बॉय को इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं।

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