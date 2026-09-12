Hotel style chilli chutney recipe: जब भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहां मिलने वाली चटनी का स्वाद घर की चटनी से थोड़ा अलग लगता है। मिर्च की तीखापन, नींबू की खटास और मसालों का ऐसा संतुलन होता है कि साधारण पकौड़े या पराठे के साथ भी स्वाद बढ़ जाता है। दरअसल, होटल स्टाइल चटनी बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है।

अगर आप भी घर पर ऐसी ही चटपटी और स्वादिष्ट मिर्च की चटनी बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसे महज 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यह चटनी समोसे, पकौड़े, पराठे, टिक्की, दाल-चावल और स्नैक्स के साथ सर्व की जा सकती है।

बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

हरी मिर्च – 8-10

लहसुन – 5-6 कलियां

अदरक – 1 छोटा टुकड़ा

भुना हुआ जीरा – 1 छोटा चम्मच

धनिया पत्ती – 1 छोटी मुट्ठी

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

चीनी – ½ छोटा चम्मच

दही – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 1 छोटा चम्मच

अब नोट कर लें बनाने की विधि

होटल स्टाइल चटपटी मिर्च की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर डंठल हटा लें। अगर बहुत ज्यादा तीखापन नहीं चाहिए तो मिर्च को बीच से काटकर कुछ बीज निकाल दें। फिर पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गर्म करें और उसमें मिर्च, लहसुन और अदरक डालकर 2-3 मिनट हल्का भूनें। इन्हें काला या ज्यादा भूरा नहीं करना है।

इसके बाद अब भुनी मिर्च, लहसुन और अदरक को मिक्सर में डालें। फिर इसमें भुना जीरा, धनिया पत्ती, नींबू का रस, नमक, चीनी और दही डालें। अब आपको बहुत थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल चिकना नहीं, बल्कि हल्का दरदरा पीसें। इसके बाद चटनी को एक कटोरी में निकालें। ऊपर से थोड़ा भुना जीरा डाल दें। उम्मीद है आपको यह खबर पसंद आएगी होगी ऐसी ही खबर आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- 5 तरह के सैंडविच की रेसिपी एक जगह, बिना किसी झंझट के तवे पर भी बन जाएंगे