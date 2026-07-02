आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि, अच्छी सेहत के लिए हमेशा बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी डेली रूटीन में कुछ छोटी लेकिन असरदार आदतें शामिल कर लें, तो लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 हेल्दी आदतों के बारे में जिन्हें हर किसी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

दिन की शुरुआत पर्याप्त पानी पीकर करें

सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय होने में मदद मिलती है। पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीने की आदत शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है और पाचन तंत्र (डाइजेस्टिव सिस्टम) भी बेहतर तरीके से काम करता है।

रोजाना कम से कम 20-30 मिनट एक्टिव रहें

फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में पसीना बहाएं। रोजाना तेज चाल से टहलना, योग, स्ट्रेचिंग या डांस जैसी गतिविधियां भी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने और दिल की सेहत सुधारने में भी फायदेमंद होती है।

प्रोसेस्ड फूड की जगह पौष्टिक भोजन चुनें

अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। प्रोसेस्ड और ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।

अच्छी और पूरी नींद लें

स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद बेहद जरूरी है। सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी से दूरी बनाएं और शांत वातावरण में सोने की कोशिश करें।

माइंडफुलनेस का अभ्यास करें

दिन में कुछ मिनट ध्यान, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या डायरी लिखने जैसी गतिविधियों के लिए निकालें। इससे तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है।

स्क्रीन टाइम सीमित करें

लगातार मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से आंखों और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है। खाने के समय और सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि मानसिक थकान कम हो और परिवार के साथ बेहतर समय बिताया जा सके।

रिश्तों को समय दें

दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। किसी करीबी से बात करें, परिवार के साथ भोजन करें या सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लें। इससे अकेलेपन की भावना कम होती है और इमोशनल सपोर्ट मिलता है।

दांतों की साफ-सफाई का ध्यान रखें

दिन में दो बार ब्रश करें और रोज फ्लॉस का इस्तेमाल करें। अच्छी ओरल हाइजीन केवल दांतों को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है और कई गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकती है।

जरूरत से ज्यादा खाने से बचें

भूख लगने पर ही खाएं और धीरे-धीरे भोजन करें। छोटी प्लेट का इस्तेमाल करने से भोजन की मात्रा नियंत्रित रहती है और ओवरईटिंग से बचाव होता है। इससे पाचन तंत्र भी बेहतर रहता है।

हर दिन कुछ नया सीखें

दिमाग को सक्रिय रखने के लिए रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। किताब पढ़ें, नई भाषा सीखें या कोई नया शौक अपनाएं। इससे याददाश्त बेहतर होती है और उम्र बढ़ने के साथ मानसिक क्षमता मजबूत बनी रहती है।

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