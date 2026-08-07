कई लोग घर को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे से महंगा डेकोर आइटम खरीदते हैं। दीवारों पर खास पेंट करवाते हैं या यूनिक फर्नीचर की मदद से घर को स्टाइलिश बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार हमें समझ नहीं आता है कि किस तरह घर को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक दिया जा सकता है। ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ आसान और बजट फ्रेंडली आइडिया की मदद से घर को आकर्षक बनाया जा सकता है।

अगर आप अपने घर का मेकओवर करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए कुछ डेकोर आइटम से घर को खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। ये चीजें आपके घर को स्टाइलिश और आकर्षक दिखाने में मदद कर सकती हैं।

वॉल टेक्सचर आर्ट

घर की खाली दीवारों को नया लुक देना चाहते हैं, तो वॉल टेक्सचर आर्ट डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। इससे जुड़ी पेंटिंग को दीवार पर लगाया जा सकता है, जो घर को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने में मदद करती हैं। लिविंग रूम, बेडरूम या डायनिंग एरिया में इसे लगाया जा सकता है।

फुल लेंथ मिरर

बेडरूम को एस्थेटिक लुक देने के लिए फुल लेंथ मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लीनिंग मिरर होता है जिसे दीवार के सहारे झुकाकर रखा जाता है। यह कमरे को आकर्षक और स्टाइलिश लुक देने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। मिरर के आसपास की जगह को इंडोर प्लांट्स, फेयरी लाइट्स और अन्य डेकोरेटिव चीजों की मदद से सजा सकते हैं।

टेरेरियम आइडिया

बेड साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या लिविंग रूम को आकर्षक दिखाना चाहते हैं, तो टेरेरियम डेकोर आइडिया अपना सकते हैं। जिसमें पौधे, रंग-बिरंगे पत्थर और छोटी मूर्तियों को सजाकर रखा जा सकता है। इससे घर को एस्थेटिक लुक मिल सकता है।

वूवन वॉल बास्केट

यह एक इको फ्रेंडली डेकोर आइटम है, जो लिविंग रूम की दीवार को सजाने में मदद कर सकता है। अक्सर लिविंग रूम की एक न एक दीवार खाली रह जाती है, जिसे सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह घर को आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है।

टेबल लैंप

बेडरूम या स्टडी रूम में टेबल लैंप रख सकते हैं। यह एक बजट फ्रेंडली होम डेकोर आइडिया साबित हो सकता है। आजकल बाजारों में स्टाइलिश टेबल लैंप मिलते हैं, जिसे आप घर के इंटीरियर के हिसाब से चुन सकते हैं। ये पढ़ने, काम करने और घर को खूबसूरत लुक देने में मदद करेंगे।

एस्थेटिक स्कल्प्चर

घर के किसी भी कोने को आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो स्कल्प्चर बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे आप डाइनिंग टेबल, बेड साइड टेबल या लिविंग रूम में रखी टेबल पर रख सकते हैं। यह कमरे को आकर्षक और मॉडर्न दिखाने में मदद कर सकता है।

वुडन ट्रे

वुडन (लकड़ी) ट्रे का इस्तेमाल घर को सजाने से लेकर कई कामों में किया जा सकता है। दिखने में ये काफी स्टाइलिश लगती हैं। इसके ऊपर आप पौधे, डेकोर आइटम या किसी चीज को सर्व करने के लिए किया जा सकता है। मेहमानों का स्वागत करने के लिए आप इसमें चाय, नाश्ता भी सर्व कर सकते हैं।

सेंटेड कैंडल्स

कैंडल्स घर को एस्थेटिक लुक देने में मदद कर सकती हैं। खुशबूदार कैंडल्स बेडरूम, लिविंग रूम या टेबल के ऊपर रख सकते हैं। यह दिखने में काफी शानदार लगती हैं और इससे घर में खुशबू भी फैल जाती है। घर को सजाने का यह बजट फ्रेंडली तरीका अपनाया जा सकता है। ज्यादा आकर्षक लुक के लिए आप कैंडल स्टेंड पर इन्हें रख सकते हैं।

ग्लास वास सेट

ग्लास वास सेट यानी कांच का फूलदान बहुत ही सुंदर लगता है, जिसे आप घर की किसी भी जगह रख सकते हैं। यह कमरे को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। इसमें आप पौधे, आर्टिफिशियल फूल या रंगीन पत्थर रख सकते हैं।

पेंडेंट लाइट

घर को सुंदर बनाने के लिए पेंडेंट लाइट एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। जिसे आप बेडरूम या लिविंग रूम में सजाने के लिए लगा सकते हैं। यह छत से टंग जाते हैं जिसकी वजह से घर आकर्षक नजर आ सकता है। बाजार में आपको तरह-तरह के स्टाइलिश लाइट डिजाइन मिल जाएंगे।