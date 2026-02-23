Leftover Rice Recipes: कितने भी अच्छे से अच्छे व्यंजन क्यों न खा लिए जाएं, लेकिन दाल-चावल, छोले-चावल, राजमा चावल ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। पेट में गड़बड़ हो तो बन गई चावल की खिचड़ी। ज्यादा कुछ बनाने का मन हो तो चावल में सब्जी डाल कर बना लिया पुलाव। सब्जी हो या दाल चावल का कॉम्बिनेशन अक्सर सभी के साथ अच्छा लगता है। ऐसे में घरों में अक्सर चावल बनते हैं, लेकिन कई बार ये बच भी जाते हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा खाने से अच्छा है आप रात के बचे हुए चावलों से आप 10 तरीके के व्यंजन (Bache hue chawal ki recipe) बना सकते हैं।

चावल चीला

रात के बचे हुए चालवों से आप बड़े आराम से सुबह झटपट नाश्ते में चीला बना सकते हैं। इसके लिए बचे हुए चावल को पीसकर पेस्ट बना लें। उसमें बेसन, नमक, सब्जियां और मसाले डालें। इसे तवे पर फैलाकर चीले को पकाएं। चटनी के साथ सर्व करें।

दही चावल

मौसम गर्म होने लगा है ऐसे में कई बार कुछ बहुत हल्का खाने का मन करता है। ऐसे में आप बचे हुए चावलों में दही मिलाकर खा सकते हैं। दही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए बचे हुए चावल को दही के साथ मिलाएं। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए सरसों के बीज, करी पत्ते, सूखी लाल मिर्च, अदरक और ताजे अनार के बीज का तड़का लगा सकते हैं।

चावल के कटलेट

कटलेट चटनी या चाय दोनों के साथ अच्छे लगते हैं। ऐसे में आप रात के बचे हुए चावलों से सुबह नाश्ते में कटलेट बना सकते हैं। चावल में मसले हुए आलू, ब्रेडक्रंब और मसाले मिलाएं। इसे पैटी का आकार दें। सुनहरा होने तक पैनफ्राई करें।

मैक्सिकन राइस बाउल

आप चावलों से मैक्सिकन राइस बाउल भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेक्ड बीन्स, साल्सा, मक्का और पनीर की जरूरत होगी। ऐसा करने से आप बचे हुए चावलों को स्वादिष्ट बना पाएंगे।

फ्राइड राइस

चावलों का बेहद आसान और स्वादिष्ट विकल्प है फ्राइड राइस। इसमें अपनी पसंद के अनुसार सब्जियों को डालें। साथ में सोया सॉस, लहसुन का प्रयोग करें। आप चाहें तो इसमें पनीर, अंडे, चिकन, जैसे प्रोटीन भी डाल सकते हैं।

चावल का सूप

बचे हुए चावल से आप सूप बना सकते हैं। इसके लिए चावल के साथ मनपसंद सब्जियां, अदरक, लहसुन और अपने पसंदीदा टॉपिंग के साथ उबालें। साइड में ब्रेड क्राउटन (टोस्टेड या तली हुई ब्रेड का एक टुकड़े) डालें।

सोया और पनीर चावल

चावल अगर बच जाएं और उससे कुछ पौष्टिक बनाने का सोच रहे हैं तो आपको सोया-पनीर चावल ट्राई करना चाहिए। इसमें लहसुन को मक्खन में भूना जाता है। इसके साथ ही शिमला मिर्च, उबले हुए सोयाबीन और पैन फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़ों को मिलाया जाता है। ऊपर से नमक और काली मिर्च डाली जाती है।

नींबू चावल

दक्षिण भारतीय व्यंजनों में शामिल नींबू चावल भी अच्छा विकल्प है। इसमें बचे हुए चावल को तेल में सरसों के बीज, करी पत्ते, हल्दी और नींबू के रस के साथ भूना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से भुनी हुई मूंगफली भी डाली जाती हैं।

चावल पुलाव

चावल अगर बच जाएं तो आप इससे पुलाव भी तैयार कर सकते हैं। इसमें क्रीमी सॉस, पनीर और सब्जियों को डाला जाता है। इसे सुनहरा होने तक बेक किया जाता है। इसे चटनी के साथ सर्व करना सबसे अच्छा होता है।

अंडा चावल

शाम के बचे हुए चावलों में अंडा मिलाकर भी आप डिश तैयार कर सकते हैं। यह प्रोटीन से भरपूर रेसिपी है। इसमें तले हुए अंडे को प्याज, हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। इसमें बचे हुए चावल को डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है।