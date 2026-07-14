मम्मी हो या आंटी…बहुत सारी महिलाएं गर्मियों में घर में मैक्सी (नाइटी) पहनना पसंद करती हैं। ये आरामदायक तो होती ही हैं साथ में इन्हें कैरी करना भी बहुत आसान होता है। कई बार धोने के वजह से इनका रंग फीका पड़ जाता है। ऐसे में या तो इन्हें उठाकर रख दिया जाता है या फिर किसी को दे दिया जाता है। कई बार महिलाएं इन्हें हटाना नहीं चाहती हैं और सोचती हैं इनसे क्या बना सकते हैं। अगर आप भी पुरानी मैक्सी अक्सर बेकार समझकर फेंक देती हैं तो जरा रूक जाइए।

मैक्सी का कपड़ा कई नए और काम की चीजें बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैक्सी का फैब्रिक अभी भी अच्छी हालत में है, तो बिना ज्यादा खर्च किए और बिना ज्यादा सिलाई-कढ़ाई के उससे घर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई उपयोगी चीजें तैयार की जा सकती हैं। इससे न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि पुराने कपड़ों का सही इस्तेमाल करके कपड़ों की बर्बादी भी कम होगी। आइए जानते हैं पुरानी मैक्सी से बनने वाली 10 ऐसी चीजों के बारे में, जो आपके रोजमर्रा के काम आएंगी।

बिना किसी खर्च के पुरानी मैक्सी से बना सकते हैं ये 10 काम की चीजें

किचन एप्रन

पुरानी मैक्सी से आप किचन एप्रन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैक्सी का ऊपरी हिस्सा काटें। फिर गले का हिस्सा एप्रन की नेकलाइन बन जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ कपड़े की स्ट्रिप्स सिलकर बांधने वाली डोरी बना लें। इससे खाना बनाते समय कपड़े गंदे नहीं होंगे।

फोल्डेबल शॉपिंग बैग

मैक्सी का कपड़ा अगर मजबूत है तो आप इससे फोल्डेबल शॉपिंग बैग भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैक्सी के निचले हिस्से से ‘रेक्टेंगल’ (आयताकार) कपड़ा काटें। फिर नीचे और किनारे सिल दें। फिर ऊपर दो हैंडल लगा दें।

फ्रिज हैंडल कवर

आप पुरानी मैक्सी से फ्रिज और ओवन के हैंडल का कवर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लंबी पट्टियां काटें। फिर अंदर पतली फोम या पुराना तौलिया रखें। इसके बाद वेल्क्रो या बटन लगा दें।

डाइनिंग टेबल मैट

अगर मैक्सी दिखने में सुंदर है लेकिन पुरानी हो गई है तो आप उससे डाइनिंग टेबल मैट बना सकते हैं। इसके लिए चौकोर टुकड़े काटें। फिर दो लेयर सिल दें।

कुर्सी की सीट कवर

इसे बनाने के लिए सीट के आकार का कपड़ा काटें। फिर किनारों पर इलास्टिक लगा दें। इससे आपकी पुरानी कुर्सी नई जैसी लगेगी। साथ में लेस भी लगा सकती हैं।

सब्जी रखने का कपड़े का बैग

घर में सब्जी रखने के लिए आप छोटे-छोटे बैग सिल सकती हैं। इसके ऊपर डोरी भी लगा सकते हैं। इसमें आप आलू, प्याज, लहसुन भरकर रख सकते हैं।

लैपटॉप या टैबलेट स्लीव

यह भी आपके काम की चीज है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दो मोटे कपड़े की लेयर लें। फिर बीच में पुराना तौलिया रखें। इसके बाद अच्छी तरह से तीन तरफ सिल दें। फिर ऊपर बटन लगा दें। यह डिवाइस को स्क्रैच से बचाएगा।

तकिए का कवर

मैक्सी से आप तकिए का कवर भी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तकिए के साइज का कपड़ा काटें। तीन तरफ सिलें। एक तरफ जिप या बटन लगा दें।

हेयर टॉवल

बालों में बांधने के लिए आप पुरानी मैक्सी से हेयर टॉवल भी बना सकती हैं। इसके लिए मैक्सी के कपड़े को लंबे ट्राएंगल शेप में कपड़ा काटें। फिर किनारे सिल दें।

इसके बाद पीछे बटन लगा दें।

प्लांटर कवर

पौधे के पॉट को साफ रखने के लिए आप पुरानी मैक्सी से प्लांट कवर बना सकते हैं। इसके लिए गमले के साइज का कपड़ा सिलें। फिर नीचे इलास्टिक लगाएं।

ये चीजें भी आप बना सकते हैं, जानें नाम

रोटी रखने का कपड़ा

टिश्यू बॉक्स कवर

इस्त्री किए कपड़ों का कवर

चश्मे का पाउच

मोबाइल चार्जर ऑर्गेनाइजर

सिलाई किट पाउच

ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर

बच्चों के खिलौनों का स्टोरेज बैग

दरवाजे का ड्राफ्ट स्टॉपर

कपड़े की गिफ्ट रैपिंग