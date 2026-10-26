घर और ऑफिस के कामों में व्यस्त रहने की वजह से अक्सर हम परिवार के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। यही वजह है कि पति से बीवी और बच्चों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि हम कहीं घूमने नहीं गए। कई बार समय तो कई बार बजट की वजह से प्लान टाल दिया जाता है। अगर आप इस बार परिवार के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो नवंबर का महीना चुन सकते हैं। इस समय ज्यादातर जगहों पर मौसम सुहावना होता है और ज्यादा ठंड भी नहीं होती। ऐसे में बच्चों के साथ घूमने सुरक्षित हो सकता है। इसके लिए यहां दी गई कुछ जगहों को ट्रेवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

हम्पी

हम्पी कर्नाटक में स्थित खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। अगर आपको इतिहास में रुचि है, तो परिवार के साथ इस जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। यहां विट्ठला मंदिर, विरुपक्षा मंदिर और कमल महल जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जैसलमेर

राजस्थान का जैसलमेर बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। यहां पर नवंबर के समय परिवार के साथ छुट्टियों का प्लान कर सकते हैं। इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। यहां पर ज्यादातर घर, हवेलियां और किले पीले बलुआ पत्थर से बने हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ने पर पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है।

बूंदी

अगर आप राजस्थान घूमना चाहते हैं, तो नवंबर में बूंदी की ट्रिप प्लान की जा सकती है। बच्चों के साथ इस जगह को एक्सप्लोर किया जा सकता है। किले, महल और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरी यह जगह परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन है।

माजुली

असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा है। यहां पर आप परिवार के साथ समय बिताने के लिए जा सकते हैं। यहां पर आसपास के गांवों में शांति और सुकून से समय बिताया जा सकता है। इसके लिए नवंबर का महीना बेहतरीन साबित हो सकता है।

वायनाड

केरल में स्थित वायनाड घूमने की बेहतरीन जगह है, जहां पर चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। नवंबर के समय यहां पर आसपास का वातावरण सुहावना हो जाता है, जिसकी वजह से घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। यहां पर ज्यादातर लोग दिसंबर में आते हैं, इसलिए नवंबर में शांतिपूर्ण छुट्टियां बिताने के लिए प्लान बनाया जा सकता है।

कलिम्पोंग

पश्चिम बंगाल में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नवंबर में कलिम्पोंग जा सकते हैं। यहां पर मौसम काफी सुहावना रहता है और हल्की ठंड का आनंद ले सकते हैं। यह दार्जिलिंग जिले के पास स्थित है। यहां पर डेलो पार्क, दुर्बिन दारा हिल और मठ, मंगल धाम मंदिर और लिचा म्यूजियम घूमने लायक जगहें हैं।

चोपता

उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों में से एक चोपता घूमने के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। यहां का मौसम ठंडा और शांत होता है। इस दौरान आप ट्रेकिंग का लुत्फ ले सकते हैं। बर्फबारी शुरू होने से पहले यहां पर हिमालय का शानदार और साफ नजारा देखने को मिलता है। दिवाली या उसके बाद छुट्टी लेकर यहां घूम सकते हैं।

वाराणसी

उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध और आध्यात्मिक शहरों में से वाराणसी लगभग हर किसी के ट्रैवल लिस्ट में ऊपर जगह रखता है। इस जगह को घूमने के लिए नवंबर का महीना बेहतरीन समय हो सकता है। इस दौरान दिन के समय घाटों पर समय बिता सकते हैं क्योंकि गर्मी के समय यहां घूमना मुश्किल हो सकता है। यहां पर दो से तीन दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। नवंबर में दिवाली है और इस दौरान यहां पर खास उत्सव होता है।

कुर्ग

कर्नाटक में स्थित कुर्ग हरियाली से घिरी हुई जगह है। बारिश के बाद इस जगह का नजारा आकर्षक और खूबसूरत हो जाता है। कॉफी के बागान, पैदल वॉक और जंगलों को देखने के लिए यहां पर परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाया जा सकता है।

कश्मीर

दुनिया भर से पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए इस जगह को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। बर्फीले पहाड़, ऊंचे-ऊंचे पेड़ और ठंडा मौसम बहुत सुहावना लगता है। नवंबर का महीना यहां पर समय बिताने के लिए चुना जा सकता है।