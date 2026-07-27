हिमालय की खूबसूरत वादियों, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, ठंडी हवाओं के बीच खिलते रंग-बिरंगे फूलों का नजारा बहुत ही आकर्षक होता है। जिसे उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में देखने का लुत्फ उठाया जा सकता है। मानसून के समय बड़ी संख्या में ट्रेकर्स इस खूबसूरत पार्क में घूमने जाते हैं। आमतौर पर जुलाई से सितंबर की शुरुआत तक हिमालय के सैकड़ों जंगली फूलों को खिलते हुए देखा जा सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल वैली ऑफ फ्लावर्स (फूलों की घाटी) बारिश के दौरान शानदार प्राकृतिक नजारे पेश करती है। यही कारण है कि यहां कई लोग घूमने का प्लान करते हैं।

वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक पर कौन-से फूल खिलते हुए मिलेंगे, यह आपके घूमने के समय पर निर्भर कर सकता है। हालांकि यहां कुछ सबसे खूबसूरत फूल हैं, जिन्हें आप ट्रेक के दौरान देख सकते हैं।

हिमालयन ब्लू पॉपी (Himalayan blue poppy)

नीले आसमानी रंग की पंखुड़ियों वाले हिमालयन ब्लू पॉपी घाटी के सबसे सुंदर फूलों में से एक है। यह दुर्लभ फूल है जिसे खिलते हुए देखने की उम्मीद कई लोग करते हैं।

कोबरा लिली (Cobra lily)

हिमालय की वादियों में पाए जाने वाले इस अनोखे पौधे का नाम इसके फन जैसा दिखने वाले फूल के कारण रखा गया है। यह दिखने में कोबरा के सिर जैसा लगता है। वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड वाले इलाके में इन फूलों को देखा जा सकता है।

ब्रह्म कमल (Brahma Kamal)

उत्तराखंड का राजकीय फूल ब्रह्म कमल है, जो आमतौर पर वैली ऑफ फ्लावर्स के मुख्य ट्रेक पर अधिक ऊंचाई वाले इलाके में खिलता है। हेमकुंड साहिब ट्रेक पर इन फूलों को देखा जा सकता है क्योंकि यह पथरीले पहाड़ी इलाकों में खिलते हैं।

हिमालय बेल फ्लावर (Himalayan bellflower)

घंटी के आकार के दिखने वाले ये बैंगनी और नीले रंग के फूल मानसून के दौरान बहुत ही शानदार नजारा पेश करते हैं। ट्रेक के दौरान आप इन फूलों को रास्ते में देख सकते हैं।

प्रिमूला (Primulas)

प्रिमूला वैली ऑफ फ्लावर्स में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल हैं। ये ज्यादातर गुलाबी, बैंगनी और सफेद रंग के होते हैं। ये बर्फ पिघने के बाद खिलने वाले शुरुआती फूलों में से एक हैं।

हिमालयन बिस्टोर्ट (Himalayan bistort)

हल्के गुलाबी रंग के हिमालयन बिस्टोर्ट को घाटी के अल्पाइन घास के मैदानों में आसानी से देखा जा सकता है। यह पौधा पहाड़ी ढलानों, नदियों के किनारे और चट्टानी इलाकों में उगते हैं।

मार्श मैरीगोल्ड (Marsh marigold)

पीले रंग के ये फूल वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये नमी वाले घास के मैदानों और पहाड़ी झरनों के किनारे खूब खिलते हैं।

एनीमोन (Anemones)

सफेद, पिंक, नीले और बैंगनी रंग के एनीमोन प्रजाति के पौधों को पवन फूल भी कहा जाता है। हवा में लहराती हुई इन फूलों की पंखुड़ियां बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करती हैं।

वाइल्ड हिमालयन गेरेनियम (Wild Himalayan geranium)

हिमाचल के ठंडे और ऊंचे इलाकों में खिलने वाले ये जंगली फूल गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं। इन्हें आप ट्रेकिंग के दौरान देख सकते हैं। ये वैली ऑफ फ्लावर्स के खूबसूरत जंगली फूलों में से एक हैं।

पोटेंटिलस (Potentillas)

ये पहाड़ी इलाकों में उगने वाले पीले, सफेद और गुलाबी रंग के फूल हैं। इन फूलों के खिलने का पैटर्न बारिश, ऊंचाई और मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। यही वजह है कि हर बार ट्रेकिंग करने पर आपको फूलों का एक अलग नजारा देखने को मिलेगा।