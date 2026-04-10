जुबिन गर्ग हत्याकांड के प्रमुख आरोपी और पूर्वोत्तर भारत महोत्सव (एनईआईएफ) के आयोजक श्यामकानु महंत ने शुक्रवार को स्पेशल फास्ट-ट्रैक अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की है।

विशेष लोक अभियोजक जियाउर कमर ने बताया कि बचाव पक्ष (महंत के वकील) ने सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित करने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे 22 अप्रैल के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज करेगा।

महंत ने इससे पहले भी जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले ली थी। स्पेशल फास्ट-ट्रैक अदालत इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर कर रही है।

गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में लाजरस द्वीप के पास तैरते समय डूबने से मौत हो गई थी। यह घटना सिंगापुर में आयोजित पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में उनके प्रदर्शन से एक दिन पहले हुई थी।

असम पुलिस के विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और दिसंबर में यहां की एक स्थानीय अदालत में सात आरोपियों के खिलाफ नामजद आरोपपत्र दाखिल किया। इनमें से चार पर हत्या का आरोप है, जिनमें महंत भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने नवंबर में विधानसभा में कहा था कि गर्ग की मौत ‘स्पष्ट रूप से हत्या’ का मामला है। लेकिन सिंगापुर पुलिस ने अलग से जांच की और निष्कर्ष निकाला कि इसमें किसी प्रकार की साजिश का कोई सबूत नहीं है। असम के अधिकारियों का कहना है कि सिंगापुर की जांच रिपोर्ट का यहां के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जस्टिस वर्मा ने क्यों दिया इस्तीफा?

दिल्ली स्थित बंगले में कथित तौर पर बोरों में पड़े नोट जलने के मामले से विवाद में आए जस्टिस यशवंत वर्मा शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया। घटना के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त थे। विवाद के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने उनके खिलाफ जाँच की अनुशंसा की थी जिसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। संसदीय समिति द्वारा उनके खिलाफ जाँच पूरा करने से पहले ही जस्टिस वर्मा द्वारा इस्तीफा देने से मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पढ़ें पूरी खबर।