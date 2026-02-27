सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी विकास यादव को होली में शामिल होने के लिए 7 मार्च तक की फरलो दी है। पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे ने 2002 में नीतीश कटारा की हत्या के लिए मिली 25 साल की सजा में से 23 साल पूरे कर लिए हैं।

कटारा परिवार की वकील वृंदा भंडारी द्वारा कड़े विरोध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की बेंच ने फरलो मंजूर करते हुए कहा कि आप उसे फांसी देना चाहते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 23 साल बाद भी आप उसे कोई राहत नहीं दे रहे हैं। बेवजह परेशान न हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अवसर कैदियों के सुधार में मदद कर सकते हैं।

मद्रास हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि उन्होंने बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखे, जब उन्हें पैरोल मिली।

यादव ने तीन सप्ताह की पैरोल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 11 फरवरी को खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने हत्या के दोषी को 7 मार्च को शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

इससे कटारा की मां नीलम कटारा को संबंधित अधिकारियों से अतिरिक्त सुरक्षा मांगने की अनुमति भी मिली। फरलो का विरोध करते हुए, कटारा परिवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि पहले उनकी इस तरह की राहत के लिए पात्रता पर विचार किया जाए।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश 11 फरवरी को पारित किया गया था, और दोषी ने जानबूझकर अंतिम समय में सर्वोच्च न्यायालय में आने का विकल्प चुना। कटारा अपने बेटे की हत्या के मामले को यादव, उसके चचेरे भाई विशाल और एक अन्य आरोपी सुखदेव पहलवान के हाथों लड़ रही थी, जिसका कारण यादव की बहन के साथ उसके बेटे का रिश्ता था।

कटारा परिवार की वकील वृंदा भंडारी ने कहा कि यादव ने अप्रैल 2024 में अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आत्मसमर्पण का निर्देश दिए जाने तक वह जमानत की अवधि बढ़ाते रहे। उन्होंने एक अन्य उदाहरण का भी जिक्र किया जब यादव ने शादी करने के लिए फरलो मांगा था। हालांकि, सबूतों से पता चला कि उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। यादव की पैरोल की पहली अर्जी अक्टूबर 2025 में जेल अधिकारियों द्वारा खारिज कर दी गई थी। उन्होंने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। हाई कोर्ट ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मार्च के तीसरे सप्ताह में विस्तृत फैसला आएगा। पढ़ें पूरी खबर।