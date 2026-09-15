Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शुरुआती तौर पर संकेत दिया कि वह पंजाब पुलिस के सस्पेंड किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज कर सकता है। भुल्लर पर CBI की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आरोप हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच भुल्लर की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें इस मामले में नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता और एक अहम गवाह की अभी तक जांच नहीं की गई है। वकील ने कोर्ट से दो अप्रत्यक्ष गवाहों की जांच की इजाजत देने का भी आग्रह किया। सुनवाई स्थगित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “यह मामला 100% खारिज होने लायक है। आप इसे अभी खारिज करवाना चाहते हैं या बाद में?”

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई के मुताबिक, शिकायकर्ता आकाशबट्टा ने एक लिखित शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता (जो उस समय डीआईजी रोपड़ रेंज के पद पर तैनात थे) ने कृशानू नाम के व्यक्ति के जरिये गैर-कानूनी रिश्वत की मांग की थी। यह मांग इसलिए की गई थी ताकि सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में शिकायतकर्ता के कारोबार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न हो और उन्हें रियायत मिल सके।

कृशानू और याचिकाकर्ता के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इसमें से एक बातचीत में कथित तौर पर याचिकाकर्ता ने कृशानू को शिकायतकर्ता से 8 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। फिर चंडीगढ़ में जाल बिछाया गया था। इसमें कृशानू को शिकायकर्ता से पांच लाख रुपये लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया। याचिकाकर्ता को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

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