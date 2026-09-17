सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विजय सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को राज्य के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के प्रति अपनी मानसिकता (सोच) बदलने की जरूरत है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और ए.जी. मसीह की पीठ ने तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों की स्थापना से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, सह-शिक्षा और आवासीय स्कूल हैं। इनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन नवोदय विद्यालय समिति करती है। तमिलनाडु में इन स्कूलों की स्थापना का राज्य सरकार लगातार विरोध करती रही है। तमिलनाडु सरकार की प्रमुख आपत्तियों में से एक इन स्कूलों में लागू तीन-भाषा नीति है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। राज्य सरकार का कहना है कि यह उसकी दो-भाषा नीति के विपरीत है।

जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की, “आपको अपनी (तमिलनाडु सरकार) सोच बदलनी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी।” अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि चेन्नई के लोगों को दिल्ली में बैठे लोगों को अलग-थलग नहीं करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हम यह कह रहे हैं कि आपके राज्य में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं। उनके अलावा अगर कोई अतिरिक्त व्यवस्था होती है, तो इससे आपके मानक कम नहीं होंगे। दिल्ली से आने वाली किसी चीज से चेन्नई के मानकों में कमी नहीं आएगी। चेन्नई के लोगों को दिल्ली से अलग-थलग नहीं होना चाहिए और न ही दिल्ली को चेन्नई से।”

तमिलनाडु सरकार द्वारा देश में सहकारी संघवाद की कमी की शिकायत करने के बाद न्यायालय ने यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य के हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि नवोदय विद्यालय तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे स्कूल स्थापित करने से राज्य सरकार का Blanket Refusal यानी पूरी तरह इनकार, छात्रों के अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चुनने के अधिकार को सीमित करता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हर जिले में 240 छात्रों के लिए अस्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था।

इसके बाद तमिलनाडु सरकार शीर्ष अदालत पहुंची। राज्य सरकार का कहना था कि शिक्षा नीति तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उसकी दो-भाषा नीति नवोदय विद्यालयों के मॉडल के अनुरूप नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2025 में क्या कहा था?

दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन की पहचान छह सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश को वापस लेने यानी Recall करने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दे दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि इन स्कूलों की स्थापना से जुड़ी नीति को लेकर आगे भी बातचीत कर सकते हैं।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नवोदय विद्यालय राज्य की नीति के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपनी भाषा नीति को लेकर बातचीत और संवाद करना चाहिए।

इस पर तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा, “यह राज्य की नीति के खिलाफ है। यह तमिल भाषा को पीछे कर देता है। संविधान का उद्देश्य इस तरह का एकीकरण नहीं है। यह केंद्र सरकार का स्कूल नहीं है, बल्कि एक सोसायटी द्वारा संचालित स्कूल है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदी का प्रभुत्व होना चाहिए।”

हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को स्कूलों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करानी होगी। पीठ ने आगे कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार की नीति को स्वीकार करना या न करना राज्य पर छोड़ दिया गया है।

गुप्ता ने कहा कि यह नीति वैकल्पिक है, और यदि न्यायालय परमादेश जारी करता है तो इससे 75 वर्षों की परंपरा उलट जाएगी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि राज्य को नवोदय विद्यालयों के लिए सामान्य नीति का पालन करना होगा।

गुप्ता ने जवाब दिया कि राज्य की नीति बेहतर हो सकती है और राज्य सरकार इसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए केंद्र के साथ बैठक करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह देखना होगा कि यह सहकारी संघवाद केवल एक ही तरह से काम करता है या दोनों तरह से।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्य सरकार में बदलाव के साथ-साथ न्यायालय सोच में भी बदलाव की उम्मीद करता है। हालांकि, गुप्ता ने कहा कि सहकारी संघवाद कभी भी एक ही दिशा में काम नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि नीति से जुड़े ऐसे मामलों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा, “हमारे पूर्व आदेश का पालन करें। हम आपसे भूमि अधिग्रहण करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम केवल पहचान करने के लिए कह रहे हैं। हम सभी के हित में चिंतित हैं। संवाद की आवश्यकता है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं नीति स्वीकार नहीं करूंगा। आज शिक्षा की बात है, कल कुछ और हो सकता है। आपको अपने मन की इस कठोरता को शिथिल करना होगा यानी अपने मन को बदलना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया

जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि राज्य को केंद्रीय योजना को अपनी योजना की तरह मानना ​​चाहिए। गुप्ता ने कहा कि इन स्कूलों पर होने वाला खर्च अंततः राज्य को ही वहन करना होगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षक अंततः भुगतान के लिए हमारी ओर देखेंगे। और वे भुगतान नहीं करेंगे। उनका (केंद्र सरकार का) रिकॉर्ड बेहद खराब है। उन्होंने अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के लिए भुगतान नहीं किया है। यह पूरी तरह से राजनीतिक है। यह सहकारी संघवाद बिल्कुल नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि यह केवल सोच का मामला है। अदालत ने आगे कहा कि संवाद कीजिए। यदि संवाद के बाद कोई कठिनाई आती है, तो हमें बताइए। इससे आपकी शिक्षा का स्तर कम नहीं होगा, बल्कि इससे अधिक अवसर मिलेंगे।

इस बीच, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि राज्य सरकार को स्कूलों के लिए केवल जमीन उपलब्ध करानी होगी और बाकी की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अंततः सभी को मिलकर काम करना होगा। यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि आप केंद्र सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

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