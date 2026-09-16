सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को फर्जी और जाली मेडिकल डिग्रियों से जुड़े मुद्दे पर दाखिल एक याचिका खारिज कर दी। याचिका दाखिल करने वाले वकील खुद अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने मेडिकल नियमों के ऑडिट और इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की थी।

LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच ने याचिकाकर्ता के बार-बार जनहित याचिकाएं दाखिल करने के तरीके पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि याचिकाकर्ता हर हफ्ते एक PIL दाखिल करते हैं और खबर देखते ही याचिका तैयार कर देते हैं।

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ”आप हर हफ्ते एक PIL दाखिल करते हैं। आप किस तरह की याचिकाएं तैयार कर रहे हैं? आपने इसे एक फैक्ट्री बना दिया है।” उन्होंने याचिका में की गई मांगों पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या याचिका दाखिल करने से पहले उचित तरीके से विचार किया गया है।

‘सिर्फ प्रचार या लोकप्रियता के लिए तो नहीं?’

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या इस तरह की जनहित याचिकाएं प्रचार या लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की जा रही हैं।

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि याचिका दाखिल करना आसान है और कोई भी व्यक्ति इसे दाखिल कर सकता है, ऐसी याचिकाएं बार-बार अदालत में नहीं लाई जानी चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत को इस तरह की याचिकाओं से नियमित रूप से नहीं भरना चाहिए।

फर्जी मेडिकल डिग्रियों का मुद्दा

याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने यह दलील देने की कोशिश की कि उनकी याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है। उन्होंने फर्जी और जाली मेडिकल डिग्रियों से जुड़े कुछ आंकड़ों का भी हवाला दिया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हर चार डॉक्टरों में कम से कम एक के पास फर्जी या जाली डिग्री होने की बात सामने आती है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों के बावजूद याचिका खारिज कर दी।

क्या थी याचिका में मांग?

याचिकाकर्ता ने मेडिकल क्षेत्र में फर्जी और जाली डिग्रियों के मुद्दे को लेकर मेडिकल नियमों के ऑडिट की मांग की थी। इसके अलावा मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने की मांग भी की गई थी।

यह मामला नरेंद्र कुमार गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, W.P.(C) No. 849/2026, Diary No. 39674/2026 के नाम से दर्ज था।

‘न्यायपालिका को भ्रष्टाचार और आलोचना जैसे मुद्दों से नहीं भागना चाहिए’

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि न्यायपालिका पर जनता का भरोसा, लोगों की मंजूरी से अलग है। उन्होंने कहा कि लोगों की पसंद के फैसले देने से भरोसा नहीं बनता बल्कि निष्पक्ष तरीके से न्याय करने से जनता का विश्वास कायम होता है। CJI ने यह भी कहा कि अदालतों को जांच, सवाल और जरूरत पड़ने पर आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए।