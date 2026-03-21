Supreme Court News: एक वैवाहिक मामले में जहां पति क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पत्नी द्वारा घरेलू कामों (जैसे खाना पकाना आदि) को पर्याप्त रूप से न करने जैसे आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि समय बदल गया है और पति को भी ऐसे मामलों में योगदान देना चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की, “आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवन साथी से शादी कर रहे हैं।” जस्टिस विक्रम नाथ ने आगे कहा, “आपको खाना पकाने, कपड़े धोने आदि में योगदान देना होगा। आज का समय अलग है।” अगली तारीख को दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, न्यायालय ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, लेकिन वह असफल रही।

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों की शादी 2017 में हुई थी और उनका एक आठ साल का बेटा है। पति सरकारी स्कूल में टीचर हैं और पत्नी लेक्चरर हैं। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, पत्नी की आर्थिक स्थिति पति से बेहतर है और उन्होंने अब तक किसी प्रकार के भरण-पोषण/गुजारा भत्ता की मांग नहीं की है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लगाई फटकार, महिला प्रोफेसर से जुड़ा है मामला

याचिकाकर्ता पति ने तलाक की कार्यवाही शुरू करते हुए आरोप लगाया कि शादी के महज एक हफ्ते बाद ही पत्नी का रवैया बदल गया और वह उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। उसके अनुसार, पत्नी ने उसके और उसके माता-पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसे पालना संस्कार में आमंत्रित नहीं किया।

दूसरी ओर, पत्नी ने दावा किया कि वह याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सहमति से बच्चे के जन्म के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी, लेकिन वे जन्म संस्कार में शामिल नहीं हुए और उसके माता-पिता से नकद और सोना मांगा। उसने यह भी दावा किया कि उसे अपनी तनख्वाह से भी हाथ धोना पड़ा। फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश पारित कर दिया। पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसने तलाक के आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

यह भी पढ़ें: ‘ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच को भी माना जाए अपराध’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका



सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ हेड स्पीच, जिसे “ब्राह्मोफोबिया” बताकर इसे जाति आधारित भेदभाव के तहत दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई थी। पढ़ें पूरी खबर…