एक अनोखा फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को एक महिला को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। महिला LPG बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर के पद के लिए योग्य थीं। लेकिन सिर्फ महिला होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अब वह रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी हैं। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें नौकरी देने के बजाय उनके साथ हुए लैंगिक भेदभाव के कारण 12 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित माना।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने महिला को समान अवसर नहीं देने के लिए कॉरपोरेशन की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का व्यवहार महिला की गरिमा का अपमान है।

सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हिमांशु जैन ने मामले को टालने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह आज ही इस मामले पर फैसला सुनाएगा। कॉरपोरेशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची सिर्फ एक सिफारिश थी और उसका पालन करना अनिवार्य नहीं था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने शायद महिला को इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं माना होगा क्योंकि इस काम में शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। रीफिलिंग हेल्पर को LPG सिलेंडर उठाने होते हैं और रात की शिफ्ट भी करनी पड़ती है।

‘महिला होने के चलते नहीं दी नौकरी’

इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सवाल किया, ”क्या आपने सिर्फ इसलिए उसे नौकरी नहीं दी क्योंकि वह महिला है? यह महिलाओं का अपमान है। वह अब रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इतने समय तक अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी है। इसलिए उन्हें एकमुश्त मुआवजा दिया जाए। हम भारत से हैं और हर दिन महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हम कहते हैं कि महिला देवी के समान है। ऐसे में यह महिला गरिमा का अपमान है और वह भी भारत सरकार के एक उपक्रम की ओर से। महिलाएं रोज अपने घरों में गैस सिलेंडर उठाती हैं। जब घर में पुरुष मौजूद नहीं होते हैं तो गैस सिलेंडर बदलने का काम महिला ही करती है।”

कॉरपोरेशन के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए मध्यस्थता में भेजा जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह मामला गुढ़ा गांव में रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। उनका नाम उन 49 लोगों की सूची में शामिल था जिनकी सिफारिश डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली स्थानीय समिति ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG बॉटलिंग प्लांट के लिए की थी।

महिला ने खलासी, चपरासी या रीफिलिंग हेल्पर के पद के लिए इंटरव्यू दिया था। लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली जबकि सूची में शामिल 43 अन्य लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए।

इसके बाद महिला ने नौकरी नहीं दिए जाने के फैसले के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का रुख किया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि महिला नौकरी के लिए तय योग्यता पूरी करती थीं। कोर्ट ने एक गवाह के बयान का भी हवाला दिया जिससे यह बात सामने आई कि महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी गई क्योंकि वह महिला थीं।

ट्रायल कोर्ट ने IOC को निर्देश दिया कि महिला को कैजुअल कर्मचारी, प्रशासनिक पद या चपासी के किसी ऐसे पद पर नौकरी दी जाए जिसमें मजदूर वाला काम ना करना पड़े।

इसके बाद IOC ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल दिया। उसका कहना था कि महिला का नाम सिर्फ नौकरी के लिए सुझाया गया था, उनका चयन नहीं हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने महिला को ऐसे पद पर नौकरी देने का आदेश दिया जिसके लिए उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था।

महिला ने इसके बाद इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। 14 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने कहा कि महिला के पास नौकरी पाने का ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं था जिसके आधार पर उन्हें नियुक्ति देने का आदेश दिया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें महिला होने की वजह से नौकरी नहीं दी गई थी तब भी सिर्फ इस आधार पर सीधे नौकरी देने का आदेश नहीं दिया जा सकता था।