पेराम्बलूर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एअर इंडिया एक्सप्रेस को एक युवा महिला को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने पाया कि वैध वीजा होने के बावजूद उसे कुवैत जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से गलत तरीके से रोका गया था।

अध्यक्ष डी. जवाहर और सदस्य पी. थिलाका और एम. मुथुकुमारन की बेंच ने माना कि बोर्डिंग पास देने से इनकार करना न केवल एक उपभोक्ता के तौर पर उसके अधिकारों का उल्लंघन था, बल्कि यात्रा करने के उसके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन था। आयोग ने 21 मई के अपने आदेश में कहा, “सर्विस में कमी के कारण शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सेवा में कमी की गंभीरता और उसके और उसके परिवार के सदस्यों को हुए मानसिक आघात को देखते हुए, यह आयोग मानसिक परेशानी के लिए 300000 रुपये का मुआवजा देना उचित समझता है।”

बोर्डिंग से इनकार

शिकायतकर्ता ने 9 सितंबर 2023 को त्रिची से कुवैत की फ्लाइट का टिकट बुक किया था। वह डिपेंडेंट वीजा पर यात्रा करने वाली थी। हालांकि, जब वह एयरपोर्ट पहुंची, तो एयरलाइन के अधिकारियों ने उसे बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसका वीजा एक्सपायर हो गया था।

शिकायत के अनुसार, यात्री ने बार-बार एयरलाइन स्टाफ को बताया कि यात्रा की तारीख पर उसका वीजा वैध था। उसके पिता ने भी हस्तक्षेप किया और स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ईमेल और हेल्पलाइन सेवाओं के जरिये अधिकारियों से स्पष्टीकरण पाने की कोशिशें भी नाकाम रहीं, जिससे वह एयरपोर्ट पर फंसी रह गई।

एयरलाइन ने मुआवजे के तौर पर 20000 रुपये और 10000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देने की पेशकश की, लेकिन वह इस राशि से संतुष्ट नहीं थी और उसने कानूनी नोटिस भेजा। एयरलाइन ने अपने कदम का बचाव करते हुए तर्क दिया कि कुवैत के आव्रजन नियमों के तहत, अगर कोई विदेशी निवासी लगातार छह महीने से ज्यादा समय तक कुवैत से बाहर रहता है, तो उसका रेजिडेंट परमिट रद्द हो जाता है। इसमें तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता 11 मार्च, 2023 को कुवैत से चली गई थीं और उन्हें विदेश में रहने के 183वें दिन लौटना था, जो छह महीने की तय समय-सीमा से ज्यादा था।

आयोग ने दस्तावेजों की जांच की

आयोग ने कुवैत के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट्स की जांच की और पाया कि शिकायतकर्ता का रेजिडेंसी परमिट 9 सितंबर, 2023 को भी वैध था। आयोग ने देखा कि रिकॉर्ड के अनुसार वीजा 12 सितंबर, 2023 को रद्द किया गया था, जो उनकी तय यात्रा की तारीख के तीन दिन बाद था।

आयोग ने माना कि बिना किसी ठोस कारण के बोर्डिंग पास देने से इनकार करना एयरलाइन की ओर से सेवा में स्पष्ट कमी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा, “अगर अधिकारी को वीजा की वैधता को लेकर कोई संदेह था, तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय, वे अपनी बात पर अड़े रहे और बिना किसी ठोस कारण के बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया।”

आयोग ने यह भी बताया कि एयरलाइन ने बोर्डिंग से इनकार किए जाने वाले दिन ही टिकट की कीमत का कुछ हिस्सा वापस कर दिया था, जिससे पता चलता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास था। आयोग ने आगे कहा, “गलती अपनी तरफ से होने का पता चलने के बाद भी, दूसरी पार्टी ने तुरंत कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया, बल्कि शिकायतकर्ता के अगले कदम का इंतजार किया।”

तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

आयोग ने अफसोस जताया कि शिकायतकर्ता को एयरपोर्ट पर फंसा दिया गया। इससे वह अपने सपने पूरे नहीं कर सकीं और उन्हें और उनके परिवार को बिना किसी गलती के भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। यह देखते हुए कि एयरलाइन की सेवा में कमी के कारण शिकायतकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों को भारी मानसिक पीड़ा हुई, आयोग ने सेवा में कमी की गंभीरता और उससे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को हुए भारी मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए मानसिक पीड़ा के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, आयोग ने शिकायतकर्ता को खर्च के तौर पर 10000 रुपये भी दिए।

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