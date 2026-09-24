विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इलाज के दौरान लापरवाही के कारण एक महिला की मौत के लिए एक अस्पताल और डॉक्टर को कुल 37.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। महिला की मौत कथित तौर पर एक सामान्य ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन के बाद हुई जटिलताओं के कारण हो गई थी।

आयोग के अध्यक्ष गुडला तनुजा और सदस्य वरी कृष्ण मूर्ति 43 वर्षीय महिला के परिवार की ओर से दायर चिकित्सा लापरवाही की शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे। आयोग ने अस्पताल और प्रसूति रोग विशेषज्ञ को मृत महिला की मां और भाई-बहन को कुल 37.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

18 सितंबर के आदेश में आयोग ने कहा कि अगर अस्पताल को सरकार की ओर से बनाए गए नियमों के उल्लंघन की जानकारी थी, तो उसे डॉक्टरों को उन नियमों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। अस्पताल और नर्सिंग होम यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि उन्होंने केवल इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं।

महिला की मां, भाई और बहन ने शिकायत में बताया था कि 12 अगस्त 2019 को महिला ट्यूबेक्टॉमी कराने अस्पताल गई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उसकी बड़ी आंत कट गई। इसके बाद महिला को मल के संक्रमण के साथ सेप्सिस का गंभीर झटका लगा और उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया।

परिवार का कहना था कि डॉक्टर समस्या को पहचान नहीं सके। इसके बाद उन्हें महिला को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज महंगा होने के कारण महिला को एक तीसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 31 अगस्त तक रही। इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा।

दूसरे अस्पताल में समस्या का पता चलने के बाद परिवार ने 17 अगस्त 2019 को पहले अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। परिवार के मुताबिक, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 4 सितंबर 2019 को उसकी मौत हो गई।

इसके बाद परिवार ने इलाज में हुए खर्च की भरपाई के लिए पहले अस्पताल और डॉक्टर से मुआवजा मांगा, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बाद परिवार ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

अस्पताल का क्या कहना था?

अस्पताल की ओर से पेश वकील ओ. श्रीनिवास ने दलील दी कि महिला के परिवार के सदस्य उसके उचित कानूनी वारिस नहीं हैं और इसलिए वे यह शिकायत दाखिल नहीं कर सकते।

वकील ने यह भी कहा कि संबंधित डॉक्टर एक निजी चिकित्सक हैं। वह जरूरत पड़ने पर अपने मरीजों की सर्जरी के लिए अस्पताल की सुविधाओं का इस्तेमाल करती थीं और इसके लिए अस्पताल को भुगतान करती थीं।

अस्पताल की ओर से यह भी कहा गया कि वह एक धर्मार्थ संस्था है, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ओपीडी और भर्ती मरीजों के इलाज की सुविधा चलाती है। मरीजों से केवल इतनी फीस ली जाती है, जिससे संस्था का कामकाज चलता रहे। वकील ने यह भी तर्क दिया कि मृत महिला अस्पताल की मरीज नहीं थी।

डॉक्टर की ओर से पेश वकील कंचरला रवि कुमार ने कहा कि डॉक्टर ने महिला की उम्र और मोटापे को ध्यान में रखते हुए ट्यूबेक्टॉमी करते समय पूरी सावधानी बरती थी। लेकिन ऑपरेशन के करीब 24 घंटे बाद महिला को दिक्कत होने लगी। वकील ने कहा कि ये लक्षण किडनी की बीमारी के भी हो सकते थे।

डॉक्टर के वकील ने यह भी कहा कि महिला की मौत की जांच के लिए सरकार ने जो विशेषज्ञ समिति बनाई थी, उसने भी डॉक्टर की ओर से किसी तरह की चिकित्सा लापरवाही नहीं मानी थी। दूसरे अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई किसी लापरवाही के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

‘सीधी लापरवाही’

जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, दूसरे अस्पताल की डिस्चार्ज समरी और डॉक्टर के केस रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि ऑपरेशन के बाद पैदा हुई जटिलताओं के कारण महिला की मौत हुई।

आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया। आयोग के मुताबिक, समिति डॉक्टर के मौखिक बयान से प्रभावित हो गई थी।

आयोग ने कहा कि डॉक्टर ने समिति के सामने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिससे यह पता चलता कि महिला की करीब सात साल पहले गर्भाशय से जुड़ी सर्जरी हुई थी। ऐसी सर्जरी के कारण ट्यूबेक्टॉमी के दौरान कुछ जटिलताएं होने का खतरा बढ़ सकता था। इसी वजह से ऑपरेशन के दौरान आंत में चोट लगने की स्थिति पैदा हुई।

आयोग ने यह भी कहा कि अस्पताल ने सरकार की ओर से जारी ट्यूबेक्टॉमी से जुड़े दिशानिर्देश पेश किए थे। इन दिशानिर्देशों में ऑपरेशन के दौरान अपनाई जाने वाली विशेष तकनीकों का उल्लेख था। लेकिन, डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही की। इससे महिला की आंत में चोट लगी। इसके बाद डॉक्टर ने तय दिशानिर्देशों का पालन किए बिना ऑपरेशन वाली जगह को बंद कर दिया। इससे बाद में गंभीर जटिलताएं पैदा हुईं और आखिरकार महिला की मौत हो गई।

आयोग ने माना कि महिला के परिवार के सदस्य उसके कानूनी प्रतिनिधि हैं और वे मुआवजे के लिए शिकायत कर सकते हैं। आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को परिवार को 12 लाख रुपये देने का आदेश दिया। इसके अलावा डॉक्टर को महिला की मौत के कारण हुए नुकसान के लिए 25 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा गया। अस्पताल और डॉक्टर को मुकदमे में हुए खर्च के लिए 25,000 रुपये भी देने होंगे।

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