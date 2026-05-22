Supreme Court News: यूएपीए के तहत मामलों में आरोपियों को जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों ने अलग फैसले दिए हैं। इस पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मामले में स्पष्टता लाने के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए।

सरकार ने यह सवाल उठाया कि क्या “जमानत नियम है और जेल अपवाद” का सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होगा जिनमें आतंकवाद के गंभीर आरोप हों और मुकदमे में देरी हो रही हो? सरकार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब या लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद जैसे उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में उन्हें जमानत मिल पाती?

किस याचिका पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने उनकी जमानत याचिकाओं और मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने के सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह दिन में बाद में या सोमवार, 25 मई को अपना फैसला सुनाएगी।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और वकील रजत नायर ने बेंच से कहा कि जमानत का सवाल हर मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए।

राजू ने पूछा, “अगर आप अजमल कसाब का मामला देखें, तो उसमें गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या आप उसे जमानत दे देंगे, यह देखते हुए कि वह 7 या 8 साल से जेल में है? ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए, आपको हर मामले के तथ्यों की जांच करनी होगी। मान लीजिए, अगर हाफिज सईद को पाकिस्तान से लाकर उस पर मुकदमा चलाया जाता है और वह 5 साल से जेल में है क्योंकि गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा है (और) आपको विदेश से सबूत इकट्ठा करने हैं, तो क्या आप उसे यह कहकर जमानत पर रिहा कर देंगे कि नहीं, नहीं, 5 साल बीत चुके हैं?”

‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’

18 मई को, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की दो-जजों की बेंच ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे UAPA मामले में आरोपी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए, गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (फरवरी 2024) और गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (5 जनवरी, 2026) मामलों में दो अन्य दो-जजों की बेंचों के फैसलों से असहमति जताई थी।

सिख अलगाववाद के यूएपीए मामले में आरोपी गुरविंदर सिंह के मामले में, शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं तो राहत से इनकार किया जा सकता है और ऐसी स्थितियों में, जमानत एक अपवाद होगी और जेल सामान्य नियम होगा।

उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से किया था इनकार

गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य मामले में जस्टिस कुमार और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे “साजिश में भागीदारी के क्रम में कहीं ऊंचे पायदान पर थे।” कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना, जमानत मांगने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता।

18 मई के फैसले में कहा गया कि इन दोनों बेंचों ने 2021 के ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब’ मामले में तीन जजों की बेंच के पहले के फैसले का पालन नहीं किया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कुख्यात ‘प्रोफेसर का हाथ काटने’ के मामले में अप्रैल 2015 से जेल में बंद एक आरोपी को दी गई जमानत को सही ठहराते हुए कहा था कि ‘जल्द सुनवाई के अधिकार’ जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन, यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत भी जमानत देने का आधार हो सकता है।

गुरविंदर सिंह और गुलफिशा फातिमा के मामले में दिए गए आदेशों से असहमति जताते हुए जस्टिस नागरत्ना और भुइयां ने कहा कि इनका हवाला देकर यूएपीए के तहत किसी आरोपी को अनिश्चितकालीन जेल में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता। बेंच ने कहा कि ‘जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद’, यह एक संवैधानिक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 21 और 22 से निकलता है और ‘निर्दोष होने की धारणा’ किसी भी ऐसे सभ्य समाज की आधारशिला है जो कानून के शासन से संचालित होता है।

दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी- एएसजी राजू

शुक्रवार को एएसजी राजू ने इसका विरोध किया और बताया कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा, “ताजा (18 मई का) फैसला कहता है कि आपको आरोपी की भूमिका नहीं देखनी है, आपको अपराध की प्रकृति नहीं देखनी है। इसलिए, इसमें कोई वर्गीकरण नहीं है।” एसवी राजू ने आगे कहा, “ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। इसे हर मामले के तथ्यों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। आपके लॉर्डशिप ने (गुलफिशा फातिमा मामले में) ठीक यही किया है।”

राजू ने गुलफिशा फातिमा फैसले के पैराग्राफ 52 का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “उपरोक्त का नतीजा यह है कि नजीब… को मनमानी हिरासत के खिलाफ एक सैद्धांतिक सुरक्षा कवच के तौर पर समझा जाना चाहिए।”

इसमें कहा गया, “लंबे समय तक जेल में रखना एक गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय है और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हालांकि, यह एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है। कोर्ट को समग्र रूप से यह विचार करना चाहिए कि क्या लगातार हिरासत में रखना संवैधानिक रूप से अनुचित हो गया है, जिसमें आरोपी की भूमिका, कानूनी संदर्भ, सीमित प्रथम दृष्टया सामग्री, मुकदमे की प्रगति, देरी के कारण और बीच के उपायों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए।”

उन्होंने आगे कहा, “इस तरह नजीब की व्याख्या की गई और वर्तमान में इसे सही तरीके से लागू किया जा रहा है। आप सिर्फ देरी का हवाला देकर यह नहीं कह सकते। मान लीजिए कि देरी आरोपी की वजह से हुई है, तो आप यह नहीं कह सकते कि जमानत दी जाए।”

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत

Umar Khalid को Delhi High Court ने दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 1 जून से 3 जून 2026 तक राहत प्रदान की है, ताकि वह अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और अपने दिवंगत अंकल के चेहल्लुम (चालीसवीं) की रस्म में शामिल हो सकें। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…