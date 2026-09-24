छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी का पति को ‘सांवले रंग का’ या ‘मोटा’ कहना तलाक देने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि 28 वर्षीय पति ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए थे, लेकिन वह उन्हें साबित नहीं कर सका।

पत्नी का पति को ‘सांवले रंग का’ या ‘मोटा’ कहना तलाक देने का आधार नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि 28 वर्षीय पति ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए थे। लेकिन वह उन्हें साबित नहीं कर सका।

जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की पीठ को पता चला कि पत्नी का गर्भपात होने के बाद जब उसकी मां उससे मिलने आई थी, तब पति के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर उसे जबरन उसकी मां के साथ भेज दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी की तरफ से उसे छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं था।

हाईकोर्ट में एक 28 वर्षीय शख्स की अपील पर सुनवाई हो रही थी। उसने अगस्त 2024 में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी तलाक की अर्जी खारिज कर दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने उसे पत्नी के माता-पिता की ओर से दिए गए स्त्रीधन और अन्य तोहफे एक महीने के भीतर लौटाने का निर्देश भी दिया था।

18 सितंबर को हाईकोर्ट ने कहा, ”पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी उसे सांवले रंग (काला) या मोटे शरीर वाला कहती थी। लेकिन इन्हें उसके पक्ष में तलाक की डिक्री देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।”

2019 से अलग रह रहे हैं पति-पत्नी

दोनों की शादी मार्च 2019 में हुई थी। इसके बाद महिला करीब दो-तीन महीने तक अपने पति और उसके परिवार के साथ रही। पति का आरोप था कि इस दौरान पत्नी उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करती थी। उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी और अकसर मायके चली जाती थी। बाद में महिला का जुड़वां बच्चों का गर्भपात हो गया।

जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने पाया कि पत्नी के खिलाफ पति की ओर से लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था।

वहीं पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था। जब उसे इस बारे में पता चला तो पति ने शराब पीना शुरू कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और गर्भावस्था के दौरान उसका ठीक से इलाज भी नहीं कराया। पत्नी के मुताबिक, बीमार होने पर उसकी मां उसे इलाज के लिए रायगढ़ ले गई थी। ठीक होने के बाद उसने कई बार पति और ससुराल वालों से उसे वापस ले जाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में उसकी मां ने फरवरी 2020 में शिकायत दर्ज कराई।

फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2024 में पति की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

पति की ओर से वकील पारसमणि श्रीवास ने दलील दी कि पत्नी दिसंबर 2019 से बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही है। उन्होंने कहा कि पति शादी जारी रखने के लिए तैयार था। लेकिन पत्नी ने वैवाहिक संबंध दोबारा शुरू नहीं किए। वहीं पत्नी की ओर से वकील पुनीत रूपारेल ने फैमिली कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और पति की अपील खारिज करने की मांग की।

‘पति कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका’

पत्नी के जानबूझकर पति से अलग रहने (Desertion) के आरोप हाईकोर्ट ने कहा कि पति यह साबित करने में नाकाम रहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में रह रही थी। अदालत ने उसकी मां के बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि महिला का गर्भपात हुआ था।

अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी और उसकी मां ने बार-बार बताया था कि पति ने उसे वापस अपने घर लाने की कोई कोशिश नहीं की।

हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने पत्नी पर कई आरोप लगाए लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने कहा, ”अपीलकर्ता पति ने भले ही कई आरोप लगाए हों। लेकिन उन्हें साबित करने के लिए ठोस सबूत के अभाव में इन आरोपों को उसके पक्ष में तलाक देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।”

पति की अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने शादी खत्म करने की उसकी मांग को खारिज करने में कोई गलती नहीं की थी।