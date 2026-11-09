गुजरात हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली एक महिला के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति की मौत के बाद विधवा का दोबारा शादी करना उसे मोटर दुर्घटना मुआवजे के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। बीमा कंपनी सिर्फ इस वजह से मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि महिला ने अपने पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली है।

जस्टिस एलएस पीरजादा की पीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के कारण पत्नी को हुए नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा दिया जाता है। ऐसे में दोबारा शादी करने से मुआवजे का उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता।

कोर्ट ने 27 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में दिल्ली और तेलंगाना हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। इन फैसलों में कहा गया था कि विधवा की दूसरी शादी को उसके मुआवजे के दावे को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले का है। 4 फरवरी 2009 को रात करीब 8 बजे कमलेश पटेलिया अपने एक परिचित राजीभाई के साथ मोटरसाइकिल से रिंछवानी गांव के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में कमलेश की मौत हो गई।

इसके बाद उनकी पत्नी कमला ने साल 2011 में गोधरा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) में मुआवजे के लिए याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने 29 सितंबर 2017 को महिला के पक्ष में मुआवजा देने का आदेश सुनाया।

हालांकि, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी का कहना था कि कमलेश की मौत के तुरंत बाद कमला ने दूसरी शादी कर ली थी। ऐसे में अब वह अपने पहले पति की आय या संपत्ति पर निर्भर नहीं थीं। इसलिए उन्हें मुआवजा देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं होनी चाहिए।

बीमा कंपनी ने क्या दलील दी?

बीमा कंपनी की ओर से पेश वकील मसूमी नानावटी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने महिला को उसके मृत पति की आय और संपत्ति पर निर्भर मानकर गलती की है। कंपनी ने कहा कि महिला की दूसरी शादी हो चुकी थी, इसलिए उसे पहले पति पर निर्भर नहीं माना जा सकता। बीमा कंपनी ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया और ट्रिब्यूनल के मुआवजे संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की।

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की बीमा कंपनी की अपील?

गुजरात हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले भी अलग-अलग हाई कोर्ट फैसले दे चुके हैं कि पति की मौत के बाद विधवा की दूसरी शादी उसके मुआवजे के अधिकार को खत्म नहीं करती।

कोर्ट के मुताबिक, मुआवजा पति की मृत्यु के कारण पत्नी को हुए नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए दिया जाता है। महिला ने बाद में अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए दूसरी शादी की है, तो इससे पहले पति की मौत के कारण उसे हुए नुकसान का महत्व कम नहीं हो जाता।

हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। साथ ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के 2017 के फैसले और मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज वापस ट्रिब्यूनल भेजने का भी निर्देश दिया।

क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम?

‘मोटर व्हीकल एक्ट, 1988’ के तहत सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत या स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पीड़ित या उसके कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ऐसे मामलों में मुआवजे की राशि तय करता है।

अगर दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमा कराया गया है, तो थर्ड पार्टी को मुआवजा देने की जिम्मेदारी आमतौर पर बीमा कंपनी की होती है। वहीं, अधिनियम की धारा 173 के तहत क्लेम ट्रिब्यूनल के मुआवजे संबंधी आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है।

गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट किया है कि पति की मौत के बाद दूसरी शादी करना किसी महिला के उस कानूनी अधिकार को खत्म नहीं करता, जो उसे दुर्घटना में पति की मृत्यु के कारण मुआवजे के रूप में मिलता है।

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मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को अपने बच्चे की शिक्षा, इलाज और परवरिश के लिए पैसे मांगने पर ‘गोल्ड डिगर’ (पैसों की लालची) कहना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जब कोई मां अपने बच्चे के लिए जायज भरण-पोषण की मांग लेकर अदालत आती है, तो उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।