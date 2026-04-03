इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) में केंद्रीय मंत्री के नाम से पहले ‘माननीय’ या ‘श्रीमान’ न लिखने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राज्य के गृह सचिव से पूछा कि नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द (जैसे “माननीय” या “श्री”) क्यों नहीं लिखा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायत करने वाले ने यह शब्द नहीं भी लिखा हो, तब भी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वह नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द जोड़ती।

अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को शपथपत्र देकर यह बताना होगा कि एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे “माननीय” क्यों नहीं लिखा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक जगह तो मंत्री का नाम बिना “श्री” लगाए ही लिखा गया है, जो सही नहीं है। अदालत के अनुसार, अगर शिकायत करने वाले व्यक्ति ने मंत्री के नाम के साथ सही सम्मानसूचक शब्द नहीं लिखा था, तब भी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि एफआईआर बनाते समय नियमों का पालन करे और “माननीय” जैसे शब्द जोड़ दे, चाहे उसे ब्रैकेट में ही क्यों न लिखना पड़े।

न्यायालय आपराधिक धमकी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को नौकरी दिलाने के बहाने उससे 80 लाख रुपये लिए थे। पुलिस शिकायत के अनुसार, बाद में उन्होंने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि, केंद्रीय मंत्री इस मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन एफआईआर में उनका नाम दर्ज है।

अदालत 6 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करेगा। 30 मार्च को न्यायालय ने सरकारी वकील से अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों के संबंध में कुछ निर्देश प्राप्त करने को कहा।

सरकारी आवास नहीं छोड़ रहा था कोल इंडिया का पूर्व कर्मचारी, हाई कोर्ट ने ग्रेच्युटी से किराया काटने का दिया आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर पर बिना इजाजत कब्जा करने के खिलाफ एक कड़ा फ़ैसला सुनाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा पास किए गए ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। इस मामले में कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर।