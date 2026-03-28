Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्थित 173 संरक्षित स्मारकों की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यह विफलता उनके पूर्व आदेश का जानबूझकर उल्लंघन थी।

बेंच ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, “अदालत इस आदेश के जानबूझकर उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर कारण बताओ नोटिस के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।”

क्या है पूरा मामला?

अदालत दिल्ली में लोधी काल के स्मारक शेख अली की गुमटी पर अतिक्रमण के संबंध में राजीव सूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट कमिश्नर और वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट के सामने रिपोर्टों का सारांश पेश किया। ये रिपोर्टें कोर्ट के 2 फरवरी के उस आदेश के अनुसार दाखिल की गई थीं, जिसमें स्मारकों के निरीक्षण और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

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वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को क्या बताया?

शंकरनारायणन ने बेंच को बताया कि 173 स्मारक एएसआई के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, एजेंसी द्वारा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद उसने अन्य अधिकारियों की चूकों पर ध्यान दिया। पीठ ने गौर किया कि दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने 19 स्मारकों का निरीक्षण किया था, लेकिन स्मारक-वार संपूर्ण डेटा उपलब्ध कराने में विफल रहा। जगह और जियो-मैपिंग जैसी अहम जानकारियां गायब थीं।

इसमें पाया गया कि अनुपालन का केवल एक सामान्य बयान ही दाखिल किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा, “केवल एक सामान्य बयान दिया गया है कि पिछले आदेशों में उल्लिखित मुद्दों पर अनुपालन किया गया है। हम निर्देश देते हैं कि एक और हलफनामा दाखिल किया जाए जिसमें उन 19 स्थलों का विवरण दिया जाए जो पुरातत्व विभाग, जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जिनका निरीक्षण भी किया जा चुका है।”

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इसके बाद पीठ ने दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुपालन की जांच की और पाया कि 85 स्मारकों में से केवल 62 का ही सर्वेक्षण किया गया था। पीठ ने रिकॉर्ड को अपूर्ण पाया और नगर निगम को पूरी डिटेल और तस्वीरों सहित एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली नगर परिषद के संबंध में, 54 स्मारकों में से केवल 2 का ही सर्वेक्षण किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि एनडीएमसी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विरासत स्थलों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसमें आगे कहा गया कि समन्वय के लिए एनडीएमसी द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव पर उचित निर्देश जारी करने के लिए विचार किया जाएगा। इस तरह पीठ ने एनडीएमसी को स्मारक-वार डिटेल देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी साफ किया कि अधिकारियों को हर एक स्मारक के लिए पूरी डिटेल को रिकॉर्ड में रखना होगा।