सुप्रीम कोर्ट ने पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी (LLB) कोर्स को चार वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान टॉप कोर्ट ने कहा कि कानूनी शिक्षा से जुड़े मामलों में अदालत अपने विचार थोप नहीं सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विधि पाठ्यक्रमों की अवधि और पाठ्यक्रम सहित विधि शिक्षा ढांचे की समीक्षा और सुधार के लिए प्रख्यात न्यायविदों से मिलकर एक विधि शिक्षा आयोग के गठन की मांग की गई थी।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मौखिक रूप से 2025 में दायर याचिका का उल्लेख किया। जिसमें मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, उपाध्याय ने कहा कि भारत में अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम चार साल के होते हैं। उनका तर्क था कि पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली छात्रों को विधि शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है।

उपाध्याय ने प्रस्तुत किया, “यह एक जनहित याचिका है जिसमें पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रख्यात न्यायविदों से युक्त एक विधिक शिक्षा आयोग के गठन की मांग की गई है। सीए, बी.टेक जैसे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चार वर्ष के होते हैं, जबकि इंटर के बाद एलएलबी पांच वर्ष की होती है। यह सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने में विफल रहा है।”

प्रस्तुत दलीलों का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि कानूनी शिक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श की आवश्यकता है और इनका निर्णय केवल न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस बातचीत के दौरान, सीजेआई ने भारत में पांच वर्षीय विधि कार्यक्रम के प्रारंभिक इतिहास का भी उल्लेख किया।

सीजेआई ने कहा, “पांच वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने वाला संस्थान बैंगलोर का नेशनल लॉ स्कूल नहीं, बल्कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक था। पहला बैच लगभग 1982 या 1983 में शुरू हुआ था।” पीठ ने आगे कहा कि न्यायपालिका कानूनी शिक्षा नीति को आकार देने में शामिल कई हितधारकों में से केवल एक है।

चीफ जस्टिस ने कहा, “लेकिन न्यायपालिका केवल एक हितधारक है। हम अपने विचार थोप नहीं सकते। शिक्षाविद, न्यायविद, बार एसोसिएशन, सामाजिक और नीति शोधकर्ता भी मौजूद हैं। विषय पर विचार-विमर्श होना चाहिए।”

जब उपाध्याय ने यह तर्क दिया कि अधिकांश विश्वविद्यालय कुलपति पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के पक्ष में नहीं थे, तो न्यायालय ने सवाल किया कि यदि विश्वविद्यालय स्वयं वर्तमान संरचना के विरोध में हैं तो न्यायिक हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है। सीजेआई ने पूछा कि तो फिर इस अवधि (पांच साल) को कम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए अदालत की क्या जरूरत है।

उपाध्याय ने जवाब दिया कि इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फैसला लेना होगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका पर आगे विचार करने के लिए इसे अप्रैल 2026 में सूचीबद्ध किया जाए।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि “पांच वर्षीय बी. लॉ पाठ्यक्रम धन अर्जित करने के लिए बनाया गया है और सबसे घिनौना पहलू यह है कि शिक्षा के नाम पर इस तरह की गंदी चाल चली जा रही है। पांच वर्षीय पाठ्यक्रम किसी भी छात्र की कानूनी विशेषज्ञता को आंकने का कोई मापदंड नहीं है।”

याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह प्रख्यात शिक्षाविदों, न्यायविदों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और प्रोफेसरों से मिलकर एक विधिक शिक्षा आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन करे, ताकि एलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम, सिलेबस और अवधि की समीक्षा की जा सके और विधिक पेशे में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

याचिकाकर्ता ने नई शिक्षा नीति, 2020 का हवाला देते हुए कहा है कि यह नीति सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देती है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रमों के मौजूदा पाठ्यक्रम, सिलेबस और अवधि की समीक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं।

इससे पहले, उपाध्याय ने कक्षा 12 के बाद 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम को 3 वर्षीय पाठ्यक्रम से बदलने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। अप्रैल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी, “हमें इस पेशे में परिपक्व लोगों की आवश्यकता है। यह 5 वर्षीय पाठ्यक्रम बहुत लाभदायक रहा है।”

याचिका में कहा गया है कि छात्रों को होने वाला नुकसान बहुत गंभीर है, क्योंकि बीए-एलएलबी और बीबीए-एलएलबी पाठ्यक्रम की 5 वर्ष की अवधि पाठ्यक्रम सामग्री के अनुपात में नहीं है। यह लंबी अवधि मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालती है और वे इस भारी वित्तीय बोझ को वहन करने में असमर्थ हैं। एक छात्र को अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाला बनने में दो और साल लग जाते हैं।

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से राहत

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी किए जाने के मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने प्रोफेसर के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा दी गई दलीलों को दर्ज करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पढ़ें पूरी खबर।