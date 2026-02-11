Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने डीएमआरसी की ओर से पेश हुए वकील को इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायालय ने आगे कहा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम विश्व विद्यालय है और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम केंद्रीय सचिवालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। अदालत ने टिप्पणी की, “आप (डीएमआरसी के वकील) अपने अधिकारियों को बता दें कि यदि केंद्रीय सचिवालय का हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता है।”

कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। उमेश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह निर्देश पारित किया।

याचिका में क्या कहा गया?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को पहले प्रगति मैदान कहा जाता था। हालांकि, जब इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रखा गया, तो इसे रोमन लिपि में “Supreme Court” और देवनागरी लिपि में “सुप्रीम कोर्ट” लिखा जाता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 343 का भी उल्लेख किया गया है, जो संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

इसमें राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा नियम, 1976 का भी उल्लेख किया गया है, जो सरकारी प्रतिष्ठानों में हिंदी के इस्तेमाल के लिए शर्तें तय करते हैं। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नाम में सुधार और अनुवाद के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा था। हालांकि, कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई है।

डीएमआरसी के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

इसी बीच, डीएमआरसी की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित नाम के अनुसार ही अंकित किया गया है।