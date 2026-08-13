Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ ​​अनंत महाराज की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने इस मामले का जिक्र करने वाले वकील को इसके बजाय याचिका दायर करने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वतः संज्ञान केवल असाधारण मामलों में लिया जाता है, जहां पीड़ित पक्ष न्यायालयों का रुख करने में असमर्थ होते हैं। सीजेआई ने कहा, “आप अच्छी तरह से जानकार हैं, आप अच्छी तरह से तर्क दे सकते हैं। आप स्वतः संज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? आप याचिका क्यों नहीं दायर कर सकते।”

सीजेआई ने एक विधवा महिला और उसके बेटे का दिया उदाहरण

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “किन परिस्थितियों में स्वतः संज्ञान लिया जाता है? केवल तभी जब कोई गंभीर मामला हो। पर्यावरण के मुद्दे में, जंगल तो खुद नहीं बोलेंगे, हमें उनकी देखभाल करनी होगी। इसके अलावा, हाशिए पर रहने वाले लोग भी हैं, जो अदालत में नहीं आ सकते। एक 83 साल की विधवा और उसके नेत्रहीन बेटे का मामला था, हमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, क्योंकि उनकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन जब सक्षम वकील मौजूद हो, तो स्वतः संज्ञान लेने की क्या जरूरत है?

इसके बाद वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था, क्योंकि यह न्यायपालिका को बदनाम कर रही थी। सीजेआई ने कहा, “आप एक याचिका दायर करें।” जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, “आपका आरोप है कि किसी ने घृणास्पद भाषण के समान भाषण दिया है। हमें स्थापित सिद्धांतों के अनुसार इसकी जांच करनी होगी। आप एक याचिका दायर करें।”

बीजेपी सांसद ने नेताजी को लेकर की थी टिप्पणी

कूच बिहार के नेता नागेंद्र रॉय उर्फ ​​अनंत महाराज को जुलाई 2023 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल से संसद के लिए मनोनीत किया गया था। रॉय ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के एक प्रमुख नेता और उत्तरी बंगाल के राजबंशी समुदाय के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने नेताजी को युद्ध अपराधी कहा था और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया था।

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नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने युवाओं पर केंद्रित आजाद हिंद पार्टी बनाने की योजना बनाई है। इस पार्टी का उद्देश्य नेताजी के उस विचार को पुनर्जीवित करना है जिसमें सभी धर्मों और संवैधानिक मूल्यों के लिए समान सम्मान पर आधारित पहचान की बात कही गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…