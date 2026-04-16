सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि मतदान को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। इस याचिका में चुनाव में मतदान ना करने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने और सरकारी लाभों से वंचित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत,जस्टिस जॉयमाला बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने वोट ना डालने पर दंड देने की मांग करने वाली इस याचिका का निपटारा कर दिया।

मतदान ना करने वालों पर हो दंडात्मक कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि जो लोग वोट नहीं देते हैं, उन्हें सरकारी लाभों से वंचित किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सुझाव दिया गया कि जो लोग मतदान नहीं करते, उन्हें सरकारी लाभों से वंचित किया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि इस तरह के फैसले नीति से जुड़े होते हैं और यह सरकार के दायरे में आते हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अनिवार्य मतदान लागू करने की व्यवहारिकता और संवैधानिकता पर गंभीर आपत्तियां जताईं। कोर्ट ने कहा कि देश की विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मतदान को अनिवार्य बनाना व्यवहारिक नहीं है।

जबरन वोट डालने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य

उन्होंने सुनवाई करते हुए उदाहरण दिया कि अगर हम इसे मान लें तो मेरे सहयोगी जस्टिस जॉयमाला बागची को पश्चिम बंगाल जाकर वोट देना पड़ेगा भले ही वर्किंग डे हो। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि न्यायिक काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पिछले 75 वर्षों से नागरिकों पर भरोसा किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सभी से मतदान की अपेक्षा जरूर की जाती है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए काम पर जाना चाहता है तो उसे जबरन वोट डालने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है।

आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदान न करने पर दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय वह नहीं ले सकता। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरणों के पास जाने की अनुमति दे दी।

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