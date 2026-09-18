उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे हैं। जिसकी वजह थी उनके द्वारा की गई टिप्पणी। दिवाकर ने कहा था कि वह अपरधियों के झुकने और कायर कहलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। लेकिन अभी उनकी इस टिप्पणी को कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी कोर्ट से 97 हत्या के मामलों को क्यों ट्रांसफर कर दिया गया।

न्यायाधीश दिवाकर पिछले 5 महीनों में 11 मामलों में 23 लोगों को मौत की सजा सुनाने के कारण सुर्खियों में रहे। इसके परिणामस्वरूप, अगस्त में कम से कम 97 हत्या के मामले उनकी अदालत से ट्रांसफर कर दिए गए। इन मामलों के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और जिला न्यायाधीश द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश को “गैरकानूनी” और “अधिकार क्षेत्र से बाहर” बताया है।

7 सितंबर को न्यायाधीश दिवाकर ने 2026 में अपना 23वां मौत की सजा का फैसला सुनाया था और कहा था कि वह माफियाओं, दबंगों या अपराधियों के फरमानों के आगे झुकने और “कायर” कहलाने के बजाय “मरना पसंद करेंगे”।

17 सितंबर को दिवाकर एक मादक पदार्थों के मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी उन्होंने जिला न्यायाधीश के मामलों को वापस लेने के फैसले के खिलाफ अपना विरोध लिखना शुरू किया। उन्होंने सवाल उठाया कि तत्कालीन मुजफ्फरनगर जिला न्यायाधीश द्वारा 18 अगस्त को जारी किए गए “नौ समान आदेशों” के माध्यम से हत्या के मामलों सहित 97 गंभीर मामले उनके रिकॉर्ड से कैसे हटा (ट्रांसफर) दिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि ये आदेश जिला न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से ठीक 13 दिन पहले आए।

दिवाकर ने कहा, “न्यायाधीश का काम न्याय करना है, और यदि उनके साथ अन्याय होता है, तो उन्हें कहां जाना चाहिए? क्या जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के ऐसे आदेशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है जो कानून के विपरीत हैं, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं?”

न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बिना किसी कारण बताए अपनी सेवानिवृत्ति से महज 13 दिन पहले, 18 अगस्त को नौ ट्रांसफर के आदेश पारित किए थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि कानून जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मामले स्थानांतरित करने की शक्ति देता है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से उचित होना चाहिए।

न्यायाधीश दिवाकर ने लिखा, “यदि किसी न्यायालय से बड़ी संख्या में गंभीर मामलों की फाइलें वापस ले ली जाती हैं/स्थानांतरित कर दी जाती हैं, तो केवल यह कहना कि “सत्र न्यायाधीश के पास शक्ति है” पर्याप्त नहीं होगा, उस शक्ति के प्रयोग का कानूनी आधार और परिस्थितियां अलग-अलग प्रश्न हैं।”

उन्होंने यह भी लिखा कि भारत में कानून का शासन है, न कि लोक सेवकों के मनमाने आचरण का। उन्होंने आगे कहा कि एक लोक सेवक राजाओं की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और उसे अपने हर आदेश का कारण बताना होगा, यानी आदेश मौखिक आदेश होना चाहिए।

न्यायाधीश दिवाकर ने मामले की फाइलों को लेकर चल रहे विशिष्ट विवाद से ध्यान हटाकर संस्थागत शक्ति के प्रयोग पर व्यापक चिंतन की ओर रुख किया। उन्होंने कहा, “सरल शब्दों में कहें तो, जब किसी व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह अक्सर उसका दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगता है। शक्ति अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। इसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति इसका उपयोग कैसे करता है। शक्ति के साथ उत्तरदायित्व और विवेक का होना आवश्यक है। जब शक्ति पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को कानून और नैतिकता से ऊपर समझने लगता है। यही वह क्षण है जब सत्ता, सुरक्षा का साधन बने रहने के बजाय, दमन का साधन बन जाती है। निरंकुश शक्ति का खतरा यह नहीं है कि वह दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति रखती है, बल्कि यह है कि वह स्वयं को जवाबदेही से मुक्त कर लेती है।”

दिवाकर ने कहा कि सत्ता के साथ उत्तरदायित्व और विवेक भी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब सत्ता पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो यह खतरा पैदा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं को कानून और नैतिकता से ऊपर समझने लगे।

उन्होंने कहा कि सत्ता अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। मायने यह रखता है कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। उनके तर्क के अनुसार, सत्ता को उत्तरदायित्व, संयम, पारदर्शिता और जवाबदेही के अधीन रहना चाहिए। अनियंत्रित सत्ता के खतरों पर चर्चा करते हुए न्यायाधीश ने लॉर्ड एक्टन के प्रसिद्ध कथन का हवाला दिया कि “सत्ता भ्रष्ट करती है , और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है।” उन्होंने कहा कि किसी संस्था की शक्ति केवल व्यक्तियों को दी गई शक्तियों में ही नहीं, बल्कि उन शक्तियों के प्रयोग पर लगाई गई कानूनी और संस्थागत सीमाओं में भी निहित होती है।

इस फैसले में पुनः नियुक्ति और स्थानांतरण के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। दिवाकर ने स्वीकार किया कि कानून सत्र न्यायाधीश को सत्र मंडल के भीतर एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार अलग से देता है । उन्होंने कहा कि किसी मामले की सुनवाई शुरू होने मात्र से ही उसे स्थानांतरित करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

लेकिन, फैसले में चर्चा किए गए कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, इस तरह की हस्तांतरण शक्ति का प्रयोग न्याय के लिए किया जाना चाहिए और इसे असीमित प्रशासनिक शक्ति नहीं माना जा सकता। इसलिए न्यायाधीश ने 18 अगस्त के आदेशों में “वापसी” शब्द के प्रयोग पर सवाल उठाया, खासकर तब जब उनके अनुसार मामलों की सुनवाई आंशिक रूप से हो चुकी थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 97 गंभीर मामलों को स्थानांतरित करने के लिए कोई कारण दर्ज क्यों नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 18 अगस्त को जारी एक प्रशासनिक आदेश से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के उस न्यायाधीश के समक्ष लंबित 97 हत्या के मामले , जिन्होंने पिछले पांच महीनों में 11 मामलों में 23 मौत की सजाएं सुनाई थीं। हाल ही में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जिला न्यायाधीश के इस निर्देश की एक प्रति इंडियन एक्सप्रेस के पास है। जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर की अदालत से “वापस लिए गए” 97 मामलों के शीर्षक का विवरण दिया गया है।

दिवाकर ने 2009 में सिविल जज के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कार्यभार संभाला और वर्षों से सुल्तानपुर, बदायूं, वाराणसी और बरेली सहित कई जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं। नवंबर 2025 से उनकी तैनाती मुजफ्फरनगर में है। 2022 में वाराणसी में सिविल जज के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियो सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद वे अदालत से बाहर भी एक जाना-पहचाना नाम बन गए। दिवाकर ने बाद में बताया कि इस आदेश के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों सहित कई धमकियों भरे फोन और संदेश मिले।

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