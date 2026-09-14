Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सवाल उठाए। इस याचिका में दावा किया गया था कि 6 सितंबर को गिरी सत्य निकेतन बिल्डिंग के मलबे के नीचे अभी भी लोग दबे हो सकते हैं। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि नगर निगम ने गिरी हुई सत्य निकेतन बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग को मलबे को हटाए बिना ही गिरा दिया और हो सकता है कि उसके अंदर अभी भी लोग दबे हों।

आपका सोर्स क्या है- मुख्य न्यायाधीश

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि इसमें क्या जल्दबाजी है और यह भी पूछा कि उनकी जानकारी का सोर्स क्या है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “आपको यह जानकारी कहां से मिली कि मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं? आपको कैसे पता चला?” न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को बगल की इमारत को गिराने से पहले कुछ तकनीकी ऑडिट अवश्य करना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को याचिका दाखिल करने के लिए कहा और बताया कि यह स्वतः सूचीबद्ध हो जाएगी।

कोर्ट ने कहा, “गिराने का फैसला लेने से पहले उन्होंने किसी प्रकार का तकनीकी ऑडिट अवश्य किया होगा। इसे फाइल कर दीजिए, यह कल स्वतः सूचीबद्ध हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है?”

सत्य निकेतन में गिर गई थी इमारत

बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास मौजूद सत्य निकेतन में 6 सितंबर को एक पांच मंजिला इमारत गिर गई थी। इसका इस्तेमाल लड़कों के लिए पीजी के तौर पर किया जा रहा था। कुल सात लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। मृतकों में छात्र और मजदूर भी शामिल हैं।

न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा है। इसमें इमारत गिरने के पीड़ितों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे के साथ-साथ सभी पीजी- हॉस्टल के संरचनात्मक ऑडिट की मांग की गई है। इसके अलावा, कोर्ट एक अन्य जनहित याचिका पर भी विचार कर रहा है जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हर एक कॉलेज के लिए हॉस्टल की सुविधा हो।

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लगभग तीन दशक पहले श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में स्नातक छात्र के तौर पर बिताए दिनों को याद करते हुए रवि वजला को कॉलेज गेट के सामने वाली बस्ती साफ-साफ याद है। उन्हें कुछ ऐसी दुकानें याद हैं जहां पैटीज और सस्ते बर्गर मिलते थे और जहां छात्र अक्सर जाते थे। अंशुमान किशोर 1990 के दशक की शुरुआत में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें वहां कैम्पा-दूध के बारे में पता चला था। यह दूध, कैम्पा कोला और बर्फ का एक अजीब सा मिश्रण था। यह एक ऐसी दुकान पर मिलता था जिसके सामने तीन स्टूल और एक हिलती-डुलती मेज रखी होती थी और पास ही एक हलवाई की दुकान पर कैसेट प्लेयर पर संगीत बजता रहता था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…