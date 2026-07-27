आज कोई भी शख्स पर्यावरण, मजदूरों के अधिकार, जेलों की बदहाल स्थिति या सरकारी लापरवाही के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर सकता है। लेकिन इसकी नींव चार दशक पहले रखी गई थी। क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत किसी मोटी कानूनी फाइल या महंगे वकील से नहीं बल्कि एक साधारण चिट्ठी और पोस्टकार्ड से हुई थी?

1970 और 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह माना कि अगर कोई गरीब, कैदी, बंधुआ मजदूर या शोषित व्यक्ति अदालत तक नहीं पहुंच सकता तो उसकी ओर से भेजा गया पत्र या पोस्टकार्ड भी याचिका माना जा सकता है। इसी सोच ने भारतीय न्यायपालिका में ‘एपिस्टोलरी जूरिस्डिक्शन (Epistolary Jurisdiction)’ और जनहित याचिका (PIL) की आधुनिक व्यवस्था को जन्म दिया।

क्या था पूरा मामला?

उस दौर में देश के लाखों गरीब और बंधुआ मजदूर न्याय पाने के लिए अदालत तक पहुंचने की स्थिति में नहीं थे। जेलों में बंद कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायतें भी सामने आ रही थीं। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियां लिखनी शुरू कीं।

कोर्टरूम फाइल्स सीरीज की अन्य कड़ियां पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और बाद में मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने इन पत्रों को केवल शिकायत नहीं माना बल्कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। यहीं से भारतीय न्यायपालिका में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई।

इन ऐतिहासिक मामलों ने बदली तस्वीर

सुनील बत्रा v. दिल्ली प्रशासन (Sunil Batra v. Delhi Administration 1978-80)

दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जेल में हो रही यातनाओं की जानकारी दी। अदालत ने उस पत्र को ही याचिका मान लिया और कैदियों के मानवाधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय केवल औपचारिक याचिका का मोहताज नहीं है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा v. भारत सरकार (Bandhua Mukti Morcha v. Union of India 1984)

बंधुआ मजदूरों के संगठन बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने हरियाणा की पत्थर खदानों में मजदूरों की बदहाल स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की और सरकार को मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के निर्देश दिए।

इसी फैसले में जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अदालत नहीं पहुंच सकता तो उसके लिए भेजा गया पत्र भी न्याय पाने का आधार बन सकता है।

क्या है Epistolary Jurisdiction?

इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अदालत किसी पत्र, पोस्टकार्ड या लिखित शिकायत को भी याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर सकती है, अगर मामला जनहित या मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो।

यही व्यवस्था आगे चलकर भारत में Public Interest Litigation (PIL) की सबसे बड़ी ताकत बनी।

क्या बदला?

इस व्यवस्था के बाद अदालतों तक उन लोगों की भी पहुंच बनी जिनके पास न पैसा था और न ही कानूनी जानकारी।

इसके जरिए कई बड़े मामलों में सुनवाई हुई:

-बंधुआ मजदूरों की रिहाई

-जेल सुधार

-बाल मजदूरी

-पर्यावरण संरक्षण

-प्रदूषण नियंत्रण

-महिलाओं और बच्चों के अधिकार

-विस्थापितों और गरीबों के अधिकार

एक चिट्ठी ने लाखों लोगों के लिए न्याय का रास्ता खोल दिया।

विवाद: जब PIL बनने लगी ‘Publicity Interest Litigation’

जनहित याचिका (PIL) ने लाखों गरीब और वंचित लोगों को न्याय दिलाया लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग की शिकायतें भी बढ़ीं। कई मामलों में अदालत ने पाया कि कुछ लोग व्यक्तिगत प्रचार, राजनीतिक लाभ या निजी हित के लिए PIL दाखिल करने लगे।

इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा कि जनहित याचिका को ‘Public Interest Litigation’ नहीं बल्कि ‘Publicity Interest Litigation’, ‘Private Interest Litigation’ और ‘Political Interest Litigation’ बनने से रोकना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में कई याचिकाएं खारिज कीं और कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि PIL का उद्देश्य गरीब, शोषित और वंचित लोगों को न्याय दिलाना है। निजी दुश्मनी, राजनीतिक एजेंडा या मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए दाखिल याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। अदालत पहले यह जांचती है कि मामला वास्तव में जनहित का है या नहीं।

आज भी क्यों है महत्वपूर्ण?

आज भी सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट गंभीर जनहित के मामलों में पत्र या ई-मेल के जरिए मिली शिकायतों पर संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि अब इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश तय किए गए हैं ताकि इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल न हो।

भारतीय न्यायपालिका का यह अध्याय बताता है कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं बल्कि संवेदनशील सोच में भी बसता है। एक साधारण पोस्टकार्ड ने यह साबित कर दिया कि अगर मुद्दा जनहित का हो तो अदालत औपचारिकताओं से ऊपर उठकर भी न्याय का रास्ता बना सकती है। यही वजह है कि आज PIL भारतीय लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक हथियार मानी जाती है।

यह भी पढ़ें: जब विश्व युद्ध में भारत नहीं लौट सके जज: लंदन में लिखा फैसला, कलकत्ता हाई कोर्ट में पढ़ा गया