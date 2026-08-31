भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 28 अप्रैल 1976 की तारीख उस फैसले के लिए याद की जाती है जिसने आपातकाल के दौरान नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका पर देश के सामने एक बेहद कठिन सवाल खड़ा किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सरकार का पक्ष स्वीकार किया। अकेले जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इससे असहमति जताई।

यह मामला था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला जिसे आमतौर पर Habeas Corpus Case के नाम से जाना जाता है। जस्टिस खन्ना का वह असहमत फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में न्यायिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे चर्चित उदाहरणों में गिना जाता है।

क्या था ADM जबलपुर मामला?

25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया। इसके बाद सरकार ने Maintenance of Internal Security Act (MISA) के तहत बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया। इनमें विपक्षी नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और सरकार के आलोचक भी शामिल थे।

कोर्टरूम फाइल्स सीरीज की अन्य कड़ियां पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हिरासत में लिए गए लोगों के परिजनों और वकीलों ने कई अलग-अलग हाईकोर्ट्स में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाएं दाखिल कीं। सवाल था कि अगर किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो क्या वह आपातकाल के दौरान भी अदालत से राहत मांग सकता है?

देश की कई हाईकोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं को सुनने का रास्ता खुला रखा। इसके बाद केंद्र सरकार इन फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

मामला पांच जजों की संविधान पीठ के सामने आया। पीठ में तत्कालीन CJI ए.एन. रे और जस्टिस एच.आर. खन्ना, एम.एच. बेग, वाई.वी. चंद्रचूड़ और पी.एन. भगवती शामिल थे।

कोर्ट के सामने असली सवाल क्या था?

कोर्ट के समक्ष सवाल सिर्फ यह नहीं था कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। असली सवाल था: क्या आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने का अधिकार बचा रहता है?

27 जून 1975 के राष्ट्रपति आदेश के बाद कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित कर दिया गया था। सरकार का तर्क था कि इसके चलते हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का रास्ता भी बंद हो गया है। यही वह सवाल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था।

4 बनाम 1: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

28 अप्रैल 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया।

बहुमत के साथ

-CJI ए.एन. रे

-जस्टिस एम.एच. बेग

-जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़

-जस्टिस पी.एन. भगवती

असहमति में

-जस्टिस एच.आर. खन्ना

बहुमत का निष्कर्ष यह था कि राष्ट्रपति के आदेश के चलते हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं बचता था।

जस्टिस खन्ना ने इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल संविधान के अनुच्छेद 21 से पैदा नहीं होता बल्कि यह उससे भी बुनियादी अधिकार है।

जस्टिस खन्ना का सवाल: क्या राज्य किसी की जान भी ले सकता है?

सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठा। सरकार की दलील के संभावित परिणामों पर बहस करते हुए यह सवाल सामने आया कि अगर अदालत का दरवाजा ही बंद है तो राज्य की ज्यादती के खिलाफ नागरिक के पास क्या उपाय बचेगा।

जस्टिस खन्ना के असहमत फैसले का विचार यही था कि कानून का शासन केवल इसलिए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि देश में आपातकाल लागू है।

उन्होंने अपने फैसले में लिखा: “What is at stake is the rule of law…” यानी सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नही था बल्कि कानून के शासन के अस्तित्व का था। यानी सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं था बल्कि कानून के शासन के अस्तित्व का था। सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रकाशन में भी जस्टिस खन्ना के इसी विचार को उनके फैसले की केंद्रीय विशेषता के रूप में उद्धृत किया गया है।

जस्टिस खन्ना जानते थे कि इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जस्टिस खन्ना को अंदाजा था कि उनके फैसले का उनके करियर पर असर पड़ सकता है। अपनी आत्मकथा ‘Neither Roses Nor Thorns’ में उन्होंने अपनी बहन से कही बात का जिक्र किया था: ”I have prepared my judgment which is going to cost me the Chief Justice-ship of India.”

यानी उन्हें पहले से अंदाजा था कि यह फैसला उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने से वंचित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक प्रकाशन में भी उनकी आत्मकथा के इस प्रसंग का उल्लेख है।

फैसला आया और फिर CJI बनने की बारी

ADM जबलपुर के फैसले के करीब नौ महीने बाद जनवरी 1977 में CJI ए.एन. रे सेवानिवृत्त होने वाले थे। वरिष्ठता के लिहाज से जस्टिस एच.आर. खन्ना अगले CJI बनने की कतार में थे।

लेकिन सरकार ने जस्टिस खन्ना को दरकिनार करते हुए उनसे जूनियर जस्टिस एम.एच. बेग को CJI नियुक्त कर दिया। यह कदम न्यायपालिका में वरिष्ठता की परंपरा को लेकर बड़ा विवाद बना।

जस्टिस खन्ना ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, वे 12 मार्च 1977 को सेवानिवृत्त हुए।

जस्टिस खन्ना के फैसले को याद रखा गया

ADM जबलपुर के फैसले के दो दिन बाद, 30 अप्रैल 1976 को The New York Times ने अपने संपादकीय में जस्टिस खन्ना के असहमति वाले फैसले की सराहना की। अखबार ने लिखा था कि अगर भारत फिर से स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर लौटता है तो कोई ना कोई जस्टिस खन्ना के सम्मान में स्मारक जरूर बनाएगा।

यह उद्धरण बाद के कुछ वर्षों में जस्टिस खन्ना की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

41 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया बहुमत का फैसला

ADM जबलपुर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ 2017 में आया। K.S. Puttaswamy बनाम Union of India मामले में नौ जजों की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार पर फैसला सुनाते हुए एडीएम जबलपुर के बहुमत वाले फैसले को स्पष्ट रूप से गलत माना।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में जस्टिस एच.आर. खन्ना के विचार को स्वीकार किया और कहा कि राज्य कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। इस तरह 41 साल बाद जस्टिस खन्ना की अकेली आवाज को संवैधानिक न्यायशास्त्र में वह मान्यता मिली जो 1976 में बहुमत ने नहीं दी थी।

एक दिलचस्प ऐतिहासिक संयोग

एडीएम जबलपुर में बहुमत का फैसला लिखने वाले जजों में वाई.वी. चंद्रचूड़ भी थे। 2017 में एडीएम जबलपुर के बहुमत वाले फैसले को गलत ठहराने वाली नौ जजों की पीठ में उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे।

यानी एक ही परिवार की दो पीढ़ियों के जज भारतीय संवैधानिक इतिहास के दो अलग-अलग पड़ावों पर इस मामले से जुड़े रहे- पहली पीढ़ी के फैसले का हिस्सा बहुमत में थ जबकि अगली पीढ़ी ने दशकों बाद उस बहुमत को अस्वीकार करने वाली पीठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जस्टिस खन्ना की विरासत

जस्टिस खन्ना की कहानी सिर्फ एक पुराने फैसले की कहानी नहीं है। यह उस सवाल की कहानी है कि जब सत्ता और कानून आमने-सामने हों तो न्यायपालिका की भूमिका क्या होनी चाहिए?

1976 में पांच जजों की पीठ में वह अकेले थे। लेकिन उनका असहमति वाला फैसला बाद की पीढ़ियों के लिए न्यायिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया।

सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने एक आधिकारिक प्रकाशन में जस्टिस खन्ना को ‘lone dissenter’ बताते हुए उनके फैसले को साहस और दृढ़ता का उदाहरण माना है। उसी प्रकाशन में कहा गया है कि एडीएम जबलपुर के बहुमत को बाद में पुत्तुस्वामी मामले में पलट दिया गया।

यही वजह है कि जस्टिस एच.आर. खन्ना का नाम भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में उस जज के तौर पर दर्ज है जिसने बहुमत के सामने अकेले खड़े होकर असहमति दर्ज की और जिसकी वही असहमति दशकों बाद सही ठहराई गई।

यह भी पढ़ें: जब विश्व युद्ध में भारत नहीं लौट सके जज: लंदन में लिखा फैसला, कलकत्ता हाई कोर्ट में पढ़ा गया