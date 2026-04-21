दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले से खुद को अलग करने के लिए कहा था। अब इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि अगर किसी जज ने पहले किसी मामले में शुरुआती राय दी है, तो क्या उसे पक्षपात मानकर उस केस से हट जाना चाहिए? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका बताया है। ‘Recusal’ का मतलब है कि जज खुद को किसी केस की सुनवाई से अलग कर ले।

जस्टिस अभय ओका के अनुसार, हर आरोप सही नहीं होता। अगर आरोप बेबुनियाद हों, तो जज को उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए और केस की सुनवाई जारी रखनी चाहिए। सिर्फ शक या आरोप के आधार पर हर बार जज को केस से हटना जरूरी नहीं होता। यह फैसला परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल के रिक्यूजल एप्लीकेशन (Recusal Application) मामले पर जस्टिस ओका ने कहा कि कानून का कोई निश्चित नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। यह निश्चित नियम क्यों नहीं है? क्योंकि यह मूल रूप से संबंधित न्यायाधीश या पीठ पर निर्भर करता है।

दो तरह के मामलों से खुद को अलग कर सकते हैं जज

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका के मुताबिक, जज को दो प्रकार के मामलों से खुद को अलग कर लेना चाहिए। पहला है किसी जूनियर वकील ने उनके साथ काम किया हो। दूसरा है कि कोई आपका रिलेटिव न हो। उन्होंने कहा कि इसको लेकर नियम हैं। एक तो तब जब आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में यह निर्णय लेते हैं कि आप अपने जूनियर वकील के मामले नहीं लेंगे, क्योंकि कभी-कभी जूनियर वकील आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।

फिर आप तय करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के मामले नहीं लेंगे। यानी, अपने रिश्तेदार वकीलों के मामले नहीं लेंगे। इसलिए, सामान्य प्रक्रिया यह है कि शपथ लेने के बाद आप रजिस्ट्री को सूचित करते हैं कि इन वकीलों के मामले मेरे सामने न रखे जाएं।

दूसरे प्रकार का मामला तब होता है जब सुनवाई के दौरान हमें पता चलता है कि न्यायाधीश किसी पक्षकार की ओर से पेश हुए थे या किसी संबंधित मामले में पेश हुए थे। इसलिए, न्यायाधीश एक स्थापित नियम का पालन करते हैं कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। जैसे ही यह पता चलता है कि न्यायाधीश किसी न किसी रूप में उस मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे वे पक्षकारों को जानते हों, या वे उस विशेष वादी की ओर से पेश हुए हों, या किसी संबंधित मामले में पेश हुए हों, वे स्वयं को मामले से अलग कर लेते हैं।

ऐसे मामलों में, ऐसा होता है कि आप किसी मामले की सुनवाई शुरू करते हैं। कुछ ही देर में कोई वकील कहता है कि महोदय शायद आपको याद न हो कि 15-20 साल पहले आप इस वादी की ओर से पेश हुए थे’, या ‘आप संपत्ति से संबंधित किसी मुकदमे में पेश हुए थे’। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद कोई इसे हमारे ध्यान में लाता है और फिर हम खुद को उस मामले से अलग कर लेते हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि यदि किसी वादी को यह आशंका है कि उसे किसी विशेष न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, तो उसके पास ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का उपाय है। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के प्रावधान हैं और वादी स्थानांतरण के लिए मुख्य न्यायाधीश को आवेदन कर सकता है।

यदि मुख्य न्यायाधीश इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी वादी को ओपन कोर्ट में न्यायाधीश को यह कहकर शर्मिंदा क्यों करना चाहिए कि ‘मैं आपके खिलाफ आरोप लगा रहा हूं और इसलिए आपको खुद को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए’? ऐसे मामले में वादी के लिए उचित तरीका यह है कि वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाकर ट्रांसफर के लिए आवेदन करे, क्योंकि स्थानांतरण के लिए एक मंच उपलब्ध है, ताकि वहां वह यह दर्ज करा सके कि उसे इस मामले में आशंका है।

जस्टिस ओका ने कहा कि यदि आपको लगता है कि कोई न्यायाधीश आपके प्रति पूर्वाग्रह रखता है, तो आप मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहते हैं। ऐसे आवेदन केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किए जाते हैं और नियमित रूप से एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाते हैं। यदि किसी को लगता है कि उसे किसी विशेष राज्य के उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है और जहां तक ​​उसी न्यायालय का संबंध है, वह मुख्य न्यायाधीश से आवेदन कर सकता है। यही उचित प्रक्रिया है।

क्या किसी वादी को उस मौखिक निर्देश या आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए? इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि हमने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क किया था, जो हमारे मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए वे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। यही बेहतर तरीका है।

‘मैं केस से खुद को अलग नहीं करूंगी’, अरविंद केजरीवाल की जज बदलने वाली याचिका खारिज होने के 10 बड़े कारण

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया है। अपने फैसले में जस्टिस शर्मा ने अपने ऊपर लगे पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं कि किस आधार पर उन्होंने खुद को इस मामले से अलग करने की याचिका को खारिज किया। पढ़ें पूरी खबर।



