Karnataka High Court News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को उस आदमी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। उस पर आरोप है कि उसने बेंगलुरु मेट्रो में सफर कर रही महिलाओं की बिना इजाजत फोटो और वीडियो लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

28 साल के दिगांथ की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मौखिक रूप से कहा, “यह क्या बकवास है। तुम महिलाओं की तस्वीरें लेते हो और पोस्ट करते हो। तुम किस तरह के आदमी हो।”

बेंगलुरु के बनाशंकरी पुलिस स्टेशन ने कॉमर्स से ग्रेजुएट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 (2) (पीछा करना) और आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना और प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया था।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो और फोटो

बताया जाता है कि दिगांथ रोजाना पीन्या से इंदिरा नगर तक मेट्रो से यात्रा करता है और इन यात्राओं के दौरान, उसने कथित तौर पर अनजान महिलाओं के वीडियो बनाए और बाद में उन क्लिप्स को एक इंस्टाग्राम हैंडल पर ऑनलाइन पोस्ट किया। हालांकि, इसे अब ब्लॉक कर दिया गया है।

इंस्टाग्राम पेज पर 13 वीडियो थे जिन पर कमेंट डिसेबल थे और सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद पेज ने सभी पोस्ट डिलीट कर दिए थे। एक यूजर की तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट की शिकायत करने और बेंगलुरु पुलिस को टैग करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अभियुक्त की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि पोस्ट की गई तस्वीरों में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाया गया है।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, “आपने तस्वीरें क्यों खींचीं? आप महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ते।” इसके बाद, वकील ने तर्क दिया कि पुलिस खुद इस मामले में शिकायतकर्ता है और मेट्रो अधिकारियों के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज का वेरिफिकेशन किया जा सकता है।

इसके बाद कोर्ट ने कहा, “तकनीकी आधार पर आपके ऐसे कृत्यों को रद्द नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि कुछ मामलों में हमें तकनीकी आधार पर निर्णय लेना बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसी बातों को होने नहीं दूंगा।”

हाईकोर्ट ने खारिज की युवक की जमानत याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसे शख्स की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने कथित तौर पर लव रिलेशन की आड़ में एक महिला का यौन उत्पीड़न किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह कहा कि “कोई भी सच्चा प्रेमी इंटीमेट पलों की तस्वीरें लेने और अपने पार्टनर को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती सेक्स नहीं करेगा।” पढ़ें पूरी खबर…