Difference between arrest, police custody, and judicial custody? देश की राजधानी समेत अलग-अलग शहरों में पिछले कुछ दिनों से कई मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। इन आंदोलनों के दौरान नेताओं, कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आती रहती हैं। कहीं पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो कहीं किसी को पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात कही जाती है।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों स्थितियों में आखिर फर्क क्या है? क्या किसी की गिरफ्तारी होते ही उसे जेल भेज दिया जाता है? पुलिस हिरासत में रखे जाने और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का क्या मतलब है? दरअसल, इन शब्दों को लेकर आम लोगों में अक्सर भ्रम रहता है। आसान भाषा में समझते हैं कि गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत क्या होती हैं और इनके बीच क्या अंतर है।

इन शब्दों का अंतर समझने के लिए पहले गिरफ्तारी की प्रक्रिया जानना जरूरी है।

सबसे पहले समझिए, अरेस्ट यानी गिरफ्तारी क्या है?

अरेस्ट का सीधा मतलब है गिरफ्तारी। जब पुलिस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसकी व्यक्तिगत आजादी पर रोक लग जाती है। अब वह अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का मतलब यह नहीं है कि उसने अपराध किया ही है या अदालत ने उसे दोषी मान लिया है। गिरफ्तारी और अपराध साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं।

इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी इलाके में चोरी हो जाती है। पुलिस मामले की जांच करती है और उसे किसी व्यक्ति पर शक होता है। अगर गिरफ्तारी के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद मामले की जांच होगी, सबूत जुटाए जाएंगे और अदालत में जरूरत पड़ने पर आरोप साबित करने होंगे।

गिरफ्तारी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है, अपराध साबित होने का अंतिम फैसला नहीं।

एक और बात, जिसे लेकर अक्सर भ्रम रहता है। एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने भर से उसकी गिरफ्तारी अपने आप जरूरी नहीं हो जाती। पुलिस को यह देखना होता है कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की जरूरत और उसके लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। कई मामलों में बिना गिरफ्तारी के भी जांच आगे बढ़ सकती है।

भारत में आपराधिक मामलों की प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) में हैं। यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसमें गिरफ्तारी, हिरासत, रिमांड और जमानत से संबंधित नियम दिए गए हैं।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या करती है?

गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई मामले की परिस्थितियों और कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक होती है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस व्यक्ति को थाने ले जा सकती है। अगर जांच के लिए उससे पूछताछ करना जरूरी है और उसे हिरासत में रखना है, तो पुलिस को निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।

सामान्य नियम यह है कि गिरफ्तारी के बाद यात्रा में लगने वाला जरूरी समय छोड़कर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को बताना होता है कि उसे आगे हिरासत क्यों चाहिए। मसलन, पुलिस को किसी सामान की बरामदगी करनी है, मामले से जुड़ी जानकारी हासिल करनी है या जांच के किसी पहलू की पुष्टि करनी है। अदालत पुलिस की मांग पर विचार करती है और कानून के मुताबिक फैसला करती है।

यहीं से पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत का अंतर सामने आता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति हिरासत में होता है, लेकिन उसे किसकी निगरानी में रखा जाएगा, यह अलग-अलग हो सकता है।

पुलिस हिरासत क्या होती है?

पुलिस कस्टडी यानी पुलिस की हिरासत। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस के नियंत्रण में रहता है और पुलिस उससे मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ कर सकती है।

इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। किसी चोरी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी को लगता है कि चोरी का सामान अभी बरामद नहीं हुआ है और आरोपी से पूछताछ करने पर उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। ऐसे में पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस हिरासत मांग सकती है।

अगर मजिस्ट्रेट कानून और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अनुमति दे देता है, तो आरोपी को तय अवधि के लिए पुलिस की हिरासत में रखा जा सकता है।

लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से जितने दिन चाहे थाने में रख सकती है। पुलिस हिरासत के लिए अदालत की अनुमति और कानून में तय सीमाओं का पालन करना जरूरी है।

यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है। पुलिस हिरासत का मकसद जांच करना है, आरोपी को सजा देना नहीं। हिरासत में होने का मतलब यह नहीं कि पुलिस उसके साथ मारपीट कर सकती है, धमका सकती है या जबरन बयान दिलवा सकती है। पूछताछ भी कानून के दायरे में ही होनी चाहिए।

ज्यूडिशियल कस्टडी क्या होती है?

ज्यूडिशियल कस्टडी को हिंदी में न्यायिक हिरासत कहते हैं। इसमें आरोपी को अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। आम तौर पर इसका मतलब जेल में रखा जाना होता है।

अब इसे पुलिस हिरासत से जोड़कर समझिए। पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस के नियंत्रण में रहता है, जबकि न्यायिक हिरासत में उसे जेल में रखा जाता है और उसकी हिरासत अदालत के आदेश के अधीन होती है।

मान लीजिए कि किसी मामले में पुलिस की शुरुआती पूछताछ हो चुकी है। अदालत को लगता है कि फिलहाल आरोपी को पुलिस के पास रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे हिरासत में रखना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अदालत उसे न्यायिक हिरासत में भेज सकती है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस ने जांच पूरी कर ली है या आरोपी के खिलाफ अपराध साबित हो गया है। जांच आगे भी चल सकती है, नए सबूत सामने आ सकते हैं और मुकदमे की प्रक्रिया जारी रह सकती है।

यानी न्यायिक हिरासत में भेजना अदालत का हिरासत से जुड़ा फैसला है, सजा सुनाना नहीं।

अरेस्ट, पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या फर्क है?

इन तीनों शब्दों का अंतर समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें एक ही मामले के उदाहरण से देखा जाए।

मान लीजिए कि पुलिस किसी व्यक्ति को चोरी के मामले में गिरफ्तार करती है।

पहला चरण है अरेस्ट यानी गिरफ्तारी। पुलिस ने उस व्यक्ति को कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब वह अपनी मर्जी से वहां से जा नहीं सकता।

दूसरा चरण हो सकता है पुलिस हिरासत। पुलिस को जांच के लिए उससे पूछताछ करनी है। वह मजिस्ट्रेट से हिरासत की अनुमति मांगती है। अनुमति मिलने पर आरोपी तय अवधि तक पुलिस की हिरासत में रह सकता है।

तीसरा चरण हो सकता है न्यायिक हिरासत। अदालत तय करती है कि आरोपी को फिलहाल जेल में रखा जाए। अब वह न्यायिक हिरासत में रहेगा।

ध्यान दीजिए कि हर मामले में ये तीनों चरण इसी क्रम में आएं, यह जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद परिस्थितियों के मुताबिक अदालत सीधे न्यायिक हिरासत का आदेश भी दे सकती है। इसी तरह, अगर जमानत मिल जाती है और रिहाई में कोई दूसरी कानूनी बाधा नहीं है, तो आरोपी हिरासत से बाहर भी आ सकता है।

सीधी बात यह है कि गिरफ्तारी बताती है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत बताती हैं कि उसे किस तरह की हिरासत में रखा गया है।

पुलिस किसी आरोपी को कितने दिन अपनी हिरासत में रख सकती है?

इसकी अवधि समझने के लिए 24 घंटे के नियम और पुलिस रिमांड के बीच का अंतर जानना जरूरी है।

सामान्य नियम के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा में लगने वाला जरूरी समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर जांच पूरी नहीं हुई है और आरोपी को आगे हिरासत में रखना जरूरी है, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में इस बारे में प्रावधान हैं। इसके तहत पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन तक अधिकृत की जा सकती है। नए कानून में कुछ परिस्थितियों में ये 15 दिन एक साथ देने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में भी दिए जा सकते हैं।

कुछ मामलों में पुलिस रिमांड देने का यह प्रावधान शुरुआती 40 या 60 दिनों की अवधि के भीतर लागू हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित अपराध में जांच और वैधानिक जमानत के लिए 60 दिन की समयसीमा लागू है या 90 दिन की।

हालांकि, इस नियम का यह अर्थ नहीं है कि पुलिस बिना अदालत की अनुमति के किसी व्यक्ति को 40 या 60 दिन तक थाने में रख सकती है। पुलिस को हिरासत के लिए कानूनी आधार बताना होता है और मजिस्ट्रेट को उस मांग पर विचार करके आदेश देना होता है।

सिर्फ पुलिस के कह देने से रिमांड मंजूर नहीं हो जाती।

फिर न्यायिक हिरासत कितने दिन तक रह सकती है?

पुलिस हिरासत की तरह न्यायिक हिरासत के लिए भी यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि हर मामले में एक ही अवधि लागू होती है। न्यायिक हिरासत कितने समय तक जारी रहेगी, यह मामले की प्रकृति, जांच की स्थिति, अदालत के आदेश, जमानत और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है।

यहां 60 दिन और 90 दिन की समयसीमा को समझना जरूरी है।

बीएनएसएस की धारा 187 के तहत निर्धारित कुछ मामलों में जांच पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल करने की समयसीमा 90 दिन है। अन्य निर्धारित मामलों में यह अवधि 60 दिन हो सकती है।

अगर लागू समयसीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं होता, तो कुछ शर्तें पूरी होने पर आरोपी को डिफॉल्ट बेल यानी वैधानिक जमानत का अधिकार मिल सकता है। इसके लिए संबंधित कानूनी शर्तों का पूरा होना और समय पर जमानत मांगना महत्वपूर्ण है।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 60 या 90 दिन पूरे होते ही हर आरोपी को अपने आप जेल से छोड़ दिया जाएगा। न ही यह मानना सही है कि हर मामले में इन दिनों के बाद हिरासत जारी रखना गैरकानूनी हो जाता है। जमानत का अधिकार लागू कानून और मामले की परिस्थितियों के मुताबिक तय होता है।

इसलिए किसी खबर में अगर लिखा हो कि कोई आरोपी 90 दिन से जेल में है, तो सिर्फ इस जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अब रिहा हो जाना चाहिए। यह देखना होगा कि उस पर कौन-से आरोप हैं, कौन-सा कानून लागू है और मामले में अदालत की कार्यवाही किस स्थिति में है।

ज्यूडिशियल कस्टडी में जाने के बाद क्या पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती?

ऐसा नहीं है कि किसी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ ही नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस अपनी मर्जी से उसे जेल से निकालकर थाने नहीं ले जा सकती। अगर जांच के दौरान कोई नई जानकारी सामने आती है और पुलिस को लगता है कि आरोपी से दोबारा पूछताछ करना जरूरी है, तो उसे लागू कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। जरूरत पड़ने पर अदालत से अनुमति लेनी होगी। आगे क्या आदेश दिया जाए, इसका फैसला कानून और मामले की परिस्थितियों के आधार पर होता है।

मसलन, चोरी के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कुछ दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि चोरी का सामान किसी दूसरी जगह छिपाया गया है और आरोपी से इस बारे में पूछताछ जरूरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है। न्यायिक हिरासत का मतलब जांच का अंत नहीं, बल्कि अदालत के आदेश के तहत आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना है।

क्या गिरफ्तार होने का मतलब अपराधी होना है?

नहीं। गिरफ्तारी का अर्थ है कि पुलिस ने कानून के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उस पर अपराध में शामिल होने का आरोप हो सकता है, लेकिन आरोप लगना और अदालत में अपराध साबित होना अलग-अलग बातें हैं।

अदालत में आरोपों को साबित करने के लिए सबूत और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है। जब तक अदालत किसी मामले में दोषी नहीं ठहराती, तब तक केवल गिरफ्तारी के आधार पर उस व्यक्ति को उस अपराध का दोषी नहीं कहा जाना चाहिए।

इसी वजह से खबर लिखते समय गिरफ्तार व्यक्ति के लिए सामान्य तौर पर ‘आरोपी’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ‘दोषी’ कहने का आधार अदालत का दोषसिद्धि संबंधी फैसला होता है।

गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं?

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को कानून देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिरासत में उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं। गिरफ्तारी के दौरान भी कानून की तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार: गिरफ्तार व्यक्ति को कानून के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के आधार या कारण की जानकारी दी जानी चाहिए। जमानत से जुड़े अधिकारों के बारे में भी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार जानकारी दी जाती है।

वकील से सलाह लेने का अधिकार: गिरफ्तार व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील की मदद ले सकता है। पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार भी लागू कानूनी नियमों के अधीन मिलता है।

मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार: सामान्य नियम के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद यात्रा में लगने वाला जरूरी समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके बाद हिरासत जारी रखने के लिए न्यायिक आदेश जरूरी होता है।

परिवार या संबंधित व्यक्ति को सूचना: गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान के बारे में किसी नामित रिश्तेदार, मित्र या अन्य संबंधित व्यक्ति को सूचना देने से जुड़े कानूनी प्रावधान भी हैं।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार: जिन लोगों के पास अपना वकील करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं और जो कानून में तय पात्रता पूरी करते हैं, वे मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और संबंधित विधिक सेवा संस्थाओं से जानकारी ली जा सकती है।

इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया कानून के मुताबिक चले। किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का मतलब यह नहीं कि उसके साथ मनमाना व्यवहार किया जा सकता है।

क्या हर गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिल सकती है?

इसका जवाब है नहीं, हर मामले में जमानत अपने आप नहीं मिलती। लेकिन इसका यह मतलब यह भी नहीं कि गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं रहती।

जमानत मिलेगी या नहीं, यह अपराध की प्रकृति, लागू कानून, मामले के तथ्यों, जांच की स्थिति और अदालत के सामने रखी गई दलीलों पर निर्भर करता है।

आम तौर पर अपराधों को जमानती और गैर-जमानती श्रेणियों में बांटा जाता है। जमानती अपराधों में कानून की शर्तें पूरी होने पर जमानत पाने का अधिकार होता है। गैर-जमानती अपराधों में जमानत का फैसला अदालत लागू कानून और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए करती है।

यहां ‘गैर-जमानती’ शब्द का मतलब भी ठीक से समझना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस अपराध में जमानत कभी मिल ही नहीं सकती। इसका अर्थ है कि जमानत का फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा और वह हर स्थिति में अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं है।

इसी तरह पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में होना अपने आप यह तय नहीं करता कि जमानत मिलेगी या नहीं। जमानत के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है और अदालत की शर्तें पूरी करनी पड़ सकती हैं।

खबरों में रिमांड का क्या मतलब होता है?

पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत का अंतर समझने के बाद एक शब्द और है, जो ऐसी खबरों में अक्सर दिखाई देता है। वह है रिमांड।

जब किसी आरोपी को आगे हिरासत में रखने के लिए अदालत का आदेश लिया जाता है, तो खबरों में कहा जाता है कि उसे रिमांड पर भेज दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो रिमांड का संबंध अदालत की अनुमति से हिरासत में रखने से है।

रिमांड पुलिस हिरासत का भी हो सकता है और न्यायिक हिरासत का भी। इसलिए केवल यह पढ़कर कि किसी आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है, यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह पुलिस थाने में ही रहेगा।

मसलन, खबर में लिखा है कि आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली। इसका मतलब है कि अदालत ने उसे तय अवधि के लिए पुलिस की हिरासत में रखने की अनुमति दी है।

इसके उलट, अगर खबर में लिखा है कि आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो इसका मतलब है कि उसे अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, जो सामान्य तौर पर जेल में होती है।

रिमांड की अवधि और आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश तथा लागू कानून पर निर्भर करती है।

तो आखिर इन तीनों में अंतर कैसे याद रखें?

अरेस्ट यानी गिरफ्तारी: पुलिस ने कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसका मतलब यह नहीं कि अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया है।

पुलिस कस्टडी यानी पुलिस की हिरासत: अदालत की अनुमति से आरोपी को पुलिस के नियंत्रण में रखा जाता है, ताकि जांच के सिलसिले में उससे पूछताछ की जा सके।

ज्यूडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत: आरोपी को अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। आम तौर पर इसका मतलब जेल में रहना होता है।

गिरफ्तारी का मतलब व्यक्ति को उसी समय जेल भेज देना नहीं है। पुलिस हिरासत में पूछताछ हो सकती है, जबकि न्यायिक हिरासत आम तौर पर जेल में होती है। इन दोनों ही स्थितियों में हिरासत अदालत के आदेश और कानून के मुताबिक चलती है।

किसी मामले में आगे क्या होगा, यह उसके तथ्यों, जांच की स्थिति और अदालत के आदेश पर निर्भर करता है। इन शब्दों का सही अर्थ समझने से खबरों में इस्तेमाल होने वाली कानूनी भाषा को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।