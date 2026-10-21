कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद दोनों ने दायर अपनी याचिका वापस ले ली। सीजेपी के सदस्यों ने अपनी याचिका में हिरासत बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने सवाल किया जब उसी दिन विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने सुनवाई होनी थी तो उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख क्यों किया। अदालत ने उन्हें पहले SEM की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने और उसके बाद उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी।

सौरभ और आशुतोष ने SEM के 19 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत की गई थी।

ऐसे में आइए आपको बताते हैं सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

पहले यह देखिए कि निचली अदालत में क्या होता है

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि जब एसईएम (स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) की अदालत में उसी दिन दोपहर 2 बजे जमानतदारों (Sureties) पर दोबारा विचार होना है, तो हाई कोर्ट में तुरंत राहत मांगने की क्या जरूरत है?

पहले रिवीजन कोर्ट जाने का विकल्प अपनाइए

कोर्ट ने कहा कि एसईएम के आदेश को चुनौती देने के लिए पहले संबंधित रिवीजन कोर्ट जाना उचित हो सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट आया जा सकता है।

जब आदेश को चुनौती देने का दूसरा रास्ता है, तो सीधे हाई कोर्ट क्यों आए?

जस्टिस प्रसाद ने कहा कि अगर आदेश के खिलाफ रिवीजन का कानूनी उपाय उपलब्ध है, तो पहले उसी का इस्तेमाल करना उचित होगा।

बॉन्ड तोड़ने के आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले प्रतिबंधात्मक नोटिस के तहत दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन किया है, तो बाद में उससे जमानतदार मांगना अपने आप में गैरकानूनी कैसे हो जाता है? हालांकि, उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह अलग मुद्दा है।

बैरिकेड तोड़कर आगे जाने से स्थिति बिगड़ सकती है

कोर्ट ने कहा कि बैरिकेड पार करने पर दूसरे लोग भी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। इससे शांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो सकती है। अदालत ने वकील अभिक चिमनी से कहा, “बैरिकेड किसी उद्देश्य से लगाया जाता है… और जब आप बैरिकेड तोड़ते हैं, तो 10-20 लोगों के आने की संभावना रहती है,” अदालत ने अन्य देशों में हुई “आगजनी” और अशांति की घटनाओं का हवाला देते हुए यह बात कही।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भी दूसरे लोग शामिल होकर माहौल बिगाड़ सकते हैं

कोर्ट ने समझाया कि पुलिस की अनुमति का उद्देश्य केवल प्रदर्शन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को रोकना भी है जो समूह में शामिल होकर हिंसा या अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं।

प्रदर्शनकारियों की पहचान और संगठन के उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं

कोर्ट ने सवाल किया कि वे कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और उनके संगठन का उद्देश्य क्या है। उसने कहा कि जब शांति भंग होने की आशंका हो, तो ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

कोर्ट ने Gen-Z होने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया

जस्टिस प्रसाद ने कहा कि लोग वही रहते हैं, लेकिन समय के साथ उनके आंदोलन के मुद्दे बदलते रहते हैं। कोर्ट का संकेत था कि केवल आंदोलन के उद्देश्य की बात करने के बजाय पूरे मामले की परिस्थितियों को भी समझना होगा।

बीच में ही अदालत ने दास और रांका की उम्र पूछी, जिस पर चिमनी ने क्रमशः 27 और 32 वर्ष बताई। बार एंड बेंच के अनुसार, चिमनी ने कहा, “सौरव 27 साल का है और आशुतोष 32 साल का है।” मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने जवाब कहा, “तो फिर आप GenZ नहीं हैं। GenZ क्या है? अदालत को सूचित किया जाता है कि 1997 के बाद जन्मे लोग GenZ हैं। तो फिर आप GenZ नहीं हैं।”

कोर्ट ने कहा कि अभी बहस करने के बजाय सही समय का इंतजार करें

जस्टिस प्रसाद ने वकील से कहा कि एसईएम अदालत में दोपहर 2 बजे होने वाली कार्यवाही का परिणाम देख लें। यदि वहां राहत नहीं मिलती, तो कानूनी विकल्पों के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी बहस करने से बेहतर है कि रिवीजन कोर्ट के लिए अपने कानूनी तर्क सुरक्षित रखें।

वकील को याचिका वापस लेने या राहत के लिए जोर देने पर विचार करने का समय दिया

कोर्ट के सुझाव पर दोनों प्रदर्शनकारियों के वकील अभिक चिमनी ने याचिका फिलहाल वापस लेने पर सहमति जताई। कोर्ट ने उन्हें यह सोचने के लिए ब्रेक दिया कि याचिका वापस लें या राहत की मांग जारी रखें।

‘इजाजत नहीं थी तो क्यों गए जंतर-मंतर?’ आशुतोष रांका और सौरव दास को HC ने लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की अर्जी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब वे रिवीजन पिटीशन कर सकते हैं तो इस पर क्यों विचार किया जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।