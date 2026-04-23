दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह पिछले महीने पुलिस द्वारा छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत और यातना के मामले में सीबीआई जांच का आदेश देगा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नवीन चावला और रविंदर दुडेजा की बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफे वाली रिपोर्टों की जांच की और उनसे असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने पाया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यातना के गंभीर आरोप हैं और पुलिस का अब तक का आचरण भरोसे लायक नहीं रहा है।

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, “हम इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अब हम जांच को सीबीआई को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। हम लगभग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। या तो आप हमें बताएं कि कार्रवाई की गई है, या फिर हम खुद कार्रवाई करेंगे। हम अभी कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। आप हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम यह भी कहेंगे कि हमें जांच के मामले में आप पर भरोसा नहीं है।”

इसमें आगे कहा गया कि कार्यकर्ता के खिलाफ लगाए गए गंभीर अपराध के बावजूद पुलिस द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन न करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि परिणाम साधनों को उचित नहीं ठहरा सकता।

पीठ ने आगे कहा, “जब कोई किसी पर आरोप लगाता है, तो क्या आप उसे यूं ही उठा ले जाएंगे? हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर आपके पास शक करने के लिए कोई ठोस सबूत है, तो कानून में एक प्रक्रिया निर्धारित है जिसका आपको पालन करना होगा। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो हम कमिश्नर को जांच करने का निर्देश देंगे। हम आपको यह बता रहे हैं। हमें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आरोप कितना गंभीर था… संविधान में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख है। हम चाहते हैं कि उस प्रक्रिया का पालन किया जाए।”

हाई कोर्ट ने मार्च 2026 में पुलिस द्वारा छात्रों की कथित हिरासत से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं।

पुलिस ने दावा किया था कि छात्रों और कार्यकर्ताओं से एक महिला के कथित लापता होने और माओवादी/नक्सली विचारधाराओं का समर्थन करने के आरोप में पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसी दिन छोड़ दिया गया। अगले दिन लापता लड़की मिल गई और छात्र अपनी मर्जी से जांच में शामिल हो गए।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि अपहरण, गलत तरीके से कैद, यातना, यौन उत्पीड़न और अवैध जब्ती के आरोप “झूठे, मनगढ़ंत और किसी भी ठोस तथ्य से रहित” हैं।

इससे पहले हाई कोर्ट ने उन क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था जहां से छात्रों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट को सूचित किया गया कि दो स्थानों पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे।

गुरुवार यानी आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के उस कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में एक सीलबंद रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहां छात्रों को ले जाया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन आज कुछ छात्रों की ओर से पेश हुईं। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस के आचरण की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और स्पेशल सेल की सीसीटीवी फुटेज अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यही दिखा सकती है कि छात्रों को वहां कितने समय तक रखा गया था।

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील (आपराधिक) संजीव भंडारी पेश हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए यातना के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि एफआईआर को अपलोड नहीं किया गया और न ही आरोपियों के साथ साझा किया गया, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के आदेश हैं।

भंडारी ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को फोन कॉल के माध्यम से धमकाने या डॉक्टरों पर उनकी चिकित्सा जांच न करने के लिए दबाव डालने के आरोप झूठे हैं। उन्होंने पीठ को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और यदि कोई जांच की जानी है, तो वह एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में की जाएगी।

पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि वह पुलिस द्वारा सीलबंद लिफाफे में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और इसलिए, पुलिस को मामले की पूरी फाइल अदालत को दिखाने का आदेश दिया। पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करेगी।

‘हटाएं जस्टिस स्वर्ण कांता से बहस वाला वीडियो’, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और रवीश कुमार को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की उस सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हटा दी जाए, जिसमें वे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने खुद पेश होकर अपने मामले से जज को अलग करने की मांग पर बहस कर रहे थे। पढ़ें पूरी खबर।