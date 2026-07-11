सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला। जब एक याचिकाकर्ता ने हवा में फाइलें उछाल दीं और सीजेआई सूर्यकांत के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने मिल रही हैं।

अदालती मर्यादा का उल्लंघन होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से मना कर दिया और मामले को कानूनी आधार पर खारिज करने का विकल्प चुना।

यह घटनाक्रम शुक्रवार को सुबह करीब 11:00 बजे कोर्ट संख्या 13 में जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और आराधे की अदालत में हुआ।

याचिकार्ता की उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। जिसका नाम प्रबल प्रताप है। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध अपील कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था जिसमें बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत उसके आवेदन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के बजाय एक निजी शिकायत के रूप में माना गया था।

सुनवाई की शुरुआत में ही प्रबल प्रताप ने आक्रामक रुख अपनाया। कानूनी दलीलें देने के बजाय उसने सीधे पीठ को संबोधित करते हुए कहा, “माननीय न्यायिक सेवक, मैं आपको लखनऊ के विकास नगर स्थित एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता हूं… क्योंकि मैं संप्रभु हूं।”

उसके इस लहजे से अचंभित होकर जस्टिस विश्वनाथन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं?”

कोर्ट में स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रताप ने अपनी 155 पन्नों की फाइल से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और उसे गुस्से में हवा में उछाल दिया, जिससे कागज अदालत कक्ष के फर्श पर बिखर गए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए दौड़े, प्रताप ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी।

इस व्यवधान के दौरान न्यायाधीश पूरी तरह से शांत रहे और चुपचाप दिन के शेष मामलों की सुनवाई जारी रखी। बाद में दिन में, पीठ ने एक संक्षिप्त, एक पृष्ठ का आदेश जारी किया जिसमें वादी की स्थिति का उल्लेख किया गया और स्पष्ट रूप से दंडात्मक कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।

जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से स्वयं उपस्थित हुए प्रबल प्रताप ने अपना पक्ष रखने के बजाय असंगत और असंसदीय बयान दिए। हालांकि, उपर्युक्त याचिकाकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

याचिकाकर्ता को बाहर निकाले जाने के बाद घटना पर बोलते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कमरे में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा, “वह बहुत परेशान है। यह सब उसकी हताशा है। हमें उसके प्रति पूरी सहानुभूति है।”

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के गुण-दोषों पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि अभिलेखों की गहन समीक्षा से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। तदनुसार, एसएलपी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बीच बहस करने वाले संघ ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ “कड़ी और सख्त कार्रवाई” की मांग की है।

जब विश्व युद्ध में भारत नहीं लौट सके जज: लंदन में लिखा फैसला, कलकत्ता हाई कोर्ट में पढ़ा गया

भारतीय के न्यायिक इतिहास में कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। लेकिन भवाल संन्यासी मामला इन सबसे अलग था। एक राजकुमार जिसे मृत मान लिया गया था। करीब एक दशक बाद एक संन्यासी सामने आया जिसने खुद को वही राजकुमार बताया। सालों तक अदालतों में लड़ाई चली। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के चलते इस मामले की सुनवाई कर रहे जज भारत नहीं लौट पाए। लेकिन कोर्ट का काम नहीं रुका और जज ने इंग्लैंड में अपना फैसला तैार किया, उस पर हस्ताक्षर किए और निर्णय भारत भेज दिया गया। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट की खुली अदालत में पढ़ा गया। पढ़ें पूरी खबर।