Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को झंडेवालन मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के मंदिर के देवता के दर्शन पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि याचिका उनकी रिट याचिका के दायरे में सुनवाई योग्य नहीं है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बार-बार स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका राज्य या सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है। इसमें मंदिर समिति शामिल नहीं है।

भाई हम आपको नहीं समझा सकते- मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “भाई, हम आपको समझा नहीं सकते। रिट केवल राज्य के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। यह किसी ऐसे प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है जो राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है, या किसी ऐसे प्राधिकरण के खिलाफ जो सार्वजनिक कार्य करता है। मंदिर संस्था सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करती।”

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सवाल किया कि क्या मंदिर सोसाइटी को परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मंदिर एक सार्वजनिक जगह है और इसका प्रबंधन संस्था की ओर से किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि वे बचपन से ही मंदिर जाते रहे हैं और हाल ही में प्रबंधन ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे ज्यादातर श्रद्धालु देवता के उचित दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिया

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कुछ लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर भक्तों को नहीं, जिससे उनके बराबरी और धर्म की आजादी के अधिकार का उल्लंघन होता है। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी सार्वजनिक स्थान का प्रबंधन करना ही सार्वजनिक कार्य करने के बराबर है।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “क्या वे मंदिर का आयोजन करके सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं? इस तरह तो एक दुकानदार भी सार्वजनिक कार्य करेगा।” याचिकाकर्ता को सलाह देते हुए न्यायालय ने सुझाव दिया कि यदि उसे मंदिर के प्रबंधन के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 92 (सार्वजनिक दान) के तहत एक दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है।

मैं यहां लॉ क्लास नहीं चला सकता- चीफ जस्टिस

जब याचिकाकर्ता अपनी बात पर जोर देता रहा, तो चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा, “मेरी मुश्किल यह है कि मैं यहां लॉ क्लास नहीं चला सकता। आप शर्मा जी (पिटीशनर) प्लीज समझिए। सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक समारोह में अंतर होता है। सार्वजनिक समारोह और सार्वजनिक कर्तव्य का इन गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है।”

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