सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत बरकरार रखी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की अपील खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते। हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया (प्रारंभिक) हैं और अंतिम रूप से मामले का फैसला करते समय इनका कोई प्रभाव होना जरूरी नहीं है।”

आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

आजम खान को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा था कि दूसरे केस में रिहा होने के बाद जेल गेट पर ही आजम खान की गिरफ्तारी, ईडी की कार्रवाई के मकसद और गलत इरादे को साफ़ तौर पर दिखाती है। कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के आधार और खान के कथित अपराधों में शामिल होने के कारण उसे रिमांड के लिए पेश करने से पहले या उससे पहले कभी भी लिखकर नहीं दिए गए थे।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले दो पैन कार्ड केस में जेल में थे और उन्हें 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस केस में ज़मानत मिल गई थी। जैसे ही आजम खान 31 अक्टूबर को जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया।

ईडी की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में हुई है। इस केस में आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने किसानों की खेती की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था।

ईडी ने खान और दूसरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की, जो 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 26 FIR पर आधारित थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि पब्लिक कामों के लिए दिए गए फंड और सामान को यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, सरकारी काम उसके प्राइवेट कैंपस में किए गए, और जिन कॉन्ट्रैक्टरों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उनसे मिले फंड को डोनेशन के तौर पर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वापस भेज दिया गया।

आजम खान ने जेल से निकलने के बाद कहा- चुनाव नहीं, इंकलाब होगा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रहा हो गए हैं। आजम खान रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आजम खान को रिसीव करने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है। रिहा होने के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि जितने जुल्म मेरे ऊपर हो सकते थे, वह सब किए गए। पढ़ें पूरी खबर।