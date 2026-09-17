केरल की विजिलेंस कोर्ट (सतर्कता अदालत) ने गुरुवार को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) टोमिन जे. थाचनकारी को चार साल की कैद की सजा सुनाई है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोट्टायम जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश (Vigilance) के.वी. रजनीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी पाया। उसके बाद सजा का आदेश का पारित किया। कोर्ट ने टोमिन जे. थाचनकारी को 30 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है।

यह मामला बॉबी कुरुविला द्वारा दायर एक शिकायत से सामने आया था। कुरुविला खुद को भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता होने का दावा करते है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाचनकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ज्ञात आय के अनुपात से ज्यादा मकान, फ्लैट और अन्य संपत्तियां अर्जित की थी।

शिकायत के बाद शुरू की गई विजिलेंस जांच में पाया गया कि थाचनकारी 2003 और 2007 के बीच 64 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी ज्ञात आय से 135.80 प्रतिशत अधिक थी।

इसके बाद पूर्व डीजीपी थाचनकारी ने ने विजिलेंस कोर्ट में याचिका दायर कर बरी होने की मांग की। पूर्व डीजीपी ने दावा किया कि संपत्ति पारिवारिक हिस्सेदारी और उपहारों के माध्यम से अर्जित की गई थी। हालांकि, अदालत उनके दिए गए बयान से संतुष्ट नहीं हुआ और याचिका को खारिज कर दिया गया।

2021 में राज्य सरकार ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) की एक विशेष इकाई द्वारा आगे की जांच के लिए मंजूरी दी।

हालांकि, कुरुविला ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यह मुकदमे में देरी करने की साजिश है। अगस्त 2025 में, एक खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और आगे की जांच की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने मुकदमे को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने का आदेश भी दिया, जिसके आधार पर आज का फैसला सुनाया गया।

‘शक्तियों का घोर दुरुपयोग’, दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश के बावजूद एक अंडरट्रायल कैदी को पैरोल पर रिहा नहीं करने के मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही शुरू की है। जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने इस मामले में जेल प्रशासन की चूक पर संज्ञान लिया। अनवर हुसैन पांच साल से ज्यादा समय से अंडरट्रायल आरोपी के तौर पर जेल में बंद था। उसने जेल सुपरिंटेंडेंट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे पैरोल पर रिहा करने से इनकार किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।